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Россияне не смогут в ближайшее время окружить и захватить Бахмут, - ISW

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Воскресенье 05 марта 2023 04:47
Россияне не смогут в ближайшее время окружить и захватить Бахмут, - ISW Фото: Россияне не смогут в ближайшее время окружить и захватить Бахмут (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты продолжают совершать наступательные операции вблизи Бахмута. Однако в ближайшее время им не удастся ни окружить, ни захватить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что 4 марта захватчики провели одну ограниченную атаку и в очередной раз потерпели неудачу.

"Украинские официальные лица повторили, что украинские силы контролируют ситуацию в Бахмуте, но отметили, что обстоятельства становятся все сложнее, и что ЧВК "Вагнер" привлекла свои передовые и подготовленные элементы к штурмовым операциям в этом районе", - говорится в отчете ISW.

Как подчеркивают специалисты, то, что враг постоянно пытается проводить штурмы, вовсе не означает, что ему удастся в ближайшее время окружить Бахмут или тем более захватить город.

В Институте изучения войны также объясняют, что украинские силы в дальнейшем могут удерживать свои позиции в Бахмуте, а если вдруг решат отойти из города, то смогут сделать это контролируемо и точно не попадут в окружение.

"Российские оккупанты несут значительные потери во время продвижения (в районе Бахмута - ред). А оценка украинцев относительно того, что они смогут заставить атаки РФ завершиться вблизи их текущих позиций, сбалансирована с риском потери доступа к основным путям отвода, вероятно, будет управлять решением остаться или отступить", - добавили аналитики.

Ключевые выводы ISW:

  • Россияне, возможно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но украинское командование просигнализировало, что скорее отступит, чем пойдет на риск окружения.
  • Сообщается, что китайское правительство разозлилось на Кремль из-за обнародования переговоров о продаже оружия.
  • Глава комитета по обороне государственной думы РФ Андрей Картапалов призвал российские компании покупать собственные системы противовоздушной обороны для защиты от беспилотников.
  • По сообщениям, ЧВК "Вагнер" открыла по меньшей мере три новых рекрутинговых центра в российских спортивных клубах в период со 2 по 4 марта, возможно, с целью расширения персональной базы "Вагнер" после утраты возможности вербовать заключенных.
  • Российские войска проводили наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Также они продолжили попытки оцепить Бахмут и наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области.
  • Украинские источники продолжают сообщать, что российские войска пытаются создать условия для наступательных операций на юге Украины.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров пытается усилить чеченское влияние в России путем популяризации чеченского спецназа и молодежной политики.
  • Российские оккупанты ужесточают правоохранительные меры на захваченых территориях.

Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что отвода войск из Бахмута нет, происходит контролируемая ротация.

К слову, военные оценивают ситуацию в Бахмуте как сложную и напряженную, Силам обороны в город направили подкрепление, а решение его удерживать назвали стратегическим.

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