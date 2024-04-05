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Росіяни змінили тактику ударів по Харкову. Синєгубов розкрив деталі

Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com synegubov official)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація умисно завдає подвійних ударів по Харкову. Друга хвиля розрахована на враження правоохоронців та рятувальників.

Про це розповів глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Синєгубов заявив, що Збройні сили Російської Федерації навмисно атакують Харків двома хвилями, щоб вбивати українських рятувальників і правоохоронців.

"Минулої ночі був один із найважчих ударів по Харківській області. Атаковано цивільну інфраструктуру та житлові будівлі. Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями", - наголосив глава ОВА.

Він пояснив, що спочатку росіяни атакують житлові будівлі, а потім, коли на місце приїжджають служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників українських служб і мирних жителів.

"Не було жодного удару по військових цілях або солдатах. Це атаки виключно проти цивільних", - сказав Синєгубов.

 

Російські удари по Харкову та області

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що війська РФ у ніч на 5 квітня вкотре атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Зазначимо, що за 4 квітня РФ атакувала Харків двічі. До цього загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Тоді під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області було пошкоджено енергооб'єкт.

Додамо, також сьогодні вночі російські загарбники здійснили авіаудар по недіючому аеродрому в Коротичі, який у Харківській області. Обійшлось без постраждалих.

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