Россияне изменили тактику ударов по Харькову. Синегубов раскрыл детали

Российская Федерация умышленно наносит двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на поражение правоохранителей и спасателей.
Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.
Синегубов заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации намеренно атакуют Харьков двумя волнами, чтобы убивать украинских спасателей и правоохранителей.
"Прошлой ночью был один из самых тяжелых ударов по Харьковской области. Атакована гражданская инфраструктура и жилые здания. Их тактика заключалась в обстреле двумя волнами", - подчеркнул глава ОВА.
Он пояснил, что сначала россияне атакуют жилые здания, а затем, когда на место приезжают службы спасения и полиция, происходит второй удар, во время которого убивают сотрудников украинских служб и мирных жителей.
"Не было ни одного удара по военным целям или солдатам. Это атаки исключительно против гражданских", - сказал Синегубов.
Напомним, сегодня во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.
Ранее сообщалось, что войска РФ в ночь на 5 апреля в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.
Отметим, что за 4 апреля РФ атаковала Харьков дважды. До этого захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Тогда во время повторного удара погибли трое спасателей , занимавшихся ликвидацией последствий предыдущего "прилета". Сейчас известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ на Харьков. Кроме того, в Харьковской области был поврежден энергообъект.
Добавим, также сегодня ночью российские захватчики совершили авиаудар по недействующему аэродрому в Коротиче, который находится в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.
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