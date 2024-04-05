Россияне изменили тактику ударов по Харькову. Синегубов раскрыл детали

Синегубов заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации намеренно атакуют Харьков двумя волнами, чтобы убивать украинских спасателей и правоохранителей.

"Прошлой ночью был один из самых тяжелых ударов по Харьковской области. Атакована гражданская инфраструктура и жилые здания. Их тактика заключалась в обстреле двумя волнами", - подчеркнул глава ОВА.

Он пояснил, что сначала россияне атакуют жилые здания, а затем, когда на место приезжают службы спасения и полиция, происходит второй удар, во время которого убивают сотрудников украинских служб и мирных жителей.

"Не было ни одного удара по военным целям или солдатам. Это атаки исключительно против гражданских", - сказал Синегубов.