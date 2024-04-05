ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вночі вдарили по аеродрому у Харківській області (фото)

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 13:11
UA EN RU
Росіяни вночі вдарили по аеродрому у Харківській області (фото) Фото: РФ атакувала Коротичанський аеродром 5 квітня ( ілюстративне фото facebook.com/KorotychAerodrome)
Автор: Ярослава Борзова

В ніч на 5 квітня російські війська здійснили авіаудар по недіючому аеродромі в Коротичі, який у Харківській області. Обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова у Facebook.

Слідчий інформує, що росіяни здійснили п'ять ударів в одне місце по неробочому аеродрому в Коротичі.

Зазначається, що окупанти пошкодили ангари, а вся територія внаслідок обстрілу вкрита вирвами. На місці була пожежа.

"За попередніми даними, обстріл був з комплексу С-300. Слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції працюють на місці, шукають уламки. Цього разу обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу РФ у Коротичі на аеродромі (www.facebook.com/ Сергій Болвінов)

Обстріли Харкова та області

Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Зазначимо, що за 4 квітня РФ атакувала Харків двічі. До цього загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.

Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області було пошкоджено енергооб'єкт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки
Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС