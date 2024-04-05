Росіяни вночі вдарили по аеродрому у Харківській області (фото)

В ніч на 5 квітня російські війська здійснили авіаудар по недіючому аеродромі в Коротичі, який у Харківській області. Обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова у Facebook .

"За попередніми даними, обстріл був з комплексу С-300. Слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції працюють на місці, шукають уламки. Цього разу обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти пошкодили ангари, а вся територія внаслідок обстрілу вкрита вирвами. На місці була пожежа.

Слідчий інформує, що росіяни здійснили п'ять ударів в одне місце по неробочому аеродрому в Коротичі.

Обстріли Харкова та області

Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Зазначимо, що за 4 квітня РФ атакувала Харків двічі. До цього загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.

Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області було пошкоджено енергооб'єкт.

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