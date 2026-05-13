Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни змінили тактику застосування дронів, - "Флеш"

12:44 13.05.2026 Ср
2 хв
На що розраховують російські окупанти?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: дрон-камікадзе "Шахед" (Getty Images)

Росіяни змінили тактику застосування дронів-камікадзе типу "Шахед". Цього разу велика кількість безпілотників рухається уздовж кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Читайте також: У Києві пролунали вибухи: що відомо на цей момент

"Цього разу "Шахеди" рухаються уздовж кордону РБ на відстані 5-10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід", - розповів він.

"Флеш" наголосив, що українські захисники працюють. Він також додав, що росіяни готуються до таких атак, проводять розвідку засобів РЕБ та вивчають позиції ППО України.

"А наше завдання - передбачити ходи ворога", - підкреслив радник міністра оборони.

Фото: маршрут польоту ворожих дронів (t.me/serhii_flash)

Нагадаємо, країна-агресорка вранці 13 травня розпочала нову масовану атаку дронами по Україні. У повітрі одночасно фіксують десятки ворожих ударних безпілотників, працює ППО.

Зазначимо, були зафіксовані знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, та Запорізькій областях внаслідок ударів росіян по енергетичних об'єктах.

Крім того, напередодні Росія атакувала Україну 139 ударними безпілотниками різних типів - "Шахедами", "Герберами", "Італмасами" та дронами-імітаторами "Пародія". Українська ППО знешкодила 111 із них, але було зафіксовано влучання 20 з них у 13 локаціях.

Як повідомляло РБК-Україна, унаслідок нічної атаки на Україну є загиблі та поранені.

