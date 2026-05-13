Росіяни змінили тактику застосування дронів, - "Флеш"

"Цього разу "Шахеди" рухаються уздовж кордону РБ на відстані 5-10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід", - розповів він.

"Флеш" наголосив, що українські захисники працюють. Він також додав, що росіяни готуються до таких атак, проводять розвідку засобів РЕБ та вивчають позиції ППО України.

"А наше завдання - передбачити ходи ворога", - підкреслив радник міністра оборони.

Фото: маршрут польоту ворожих дронів (t.me/serhii_flash)

Нагадаємо, країна-агресорка вранці 13 травня розпочала нову масовану атаку дронами по Україні. У повітрі одночасно фіксують десятки ворожих ударних безпілотників, працює ППО.

Зазначимо, були зафіксовані знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, та Запорізькій областях внаслідок ударів росіян по енергетичних об'єктах.