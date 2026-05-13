Россияне изменили тактику применения дронов, - "Флеш"

"На этот раз "Шахеды" движутся вдоль границы РБ на расстоянии 5-10 км, буквально один за другим, и сразу в большом количестве. Противник рассчитывает перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на Запад", - рассказал он.

"Флеш" подчеркнул, что украинские защитники работают. Он также добавил, что россияне готовятся к таким атакам, проводят разведку средств РЭБ и изучают позиции ПВО Украины.

"А наша задача - предусмотреть ходы врага", - подчеркнул советник министра обороны.

Фото: маршрут полета вражеских дронов (t.me/serhii_flash)

Напомним, страна-агрессор утром 13 мая начала новую массированную атаку дронами по Украине. В воздухе одновременно фиксируют десятки вражеских ударных беспилотников, работает ПВО.

Отметим, были зафиксированы обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях в результате ударов россиян по энергетическим объектам.