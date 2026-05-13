Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне изменили тактику применения дронов, - "Флеш"

12:44 13.05.2026 Ср
2 мин
На что рассчитывают российские оккупанты?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: дрон-камикадзе "Шахед" (Getty Images)

Россияне изменили тактику применения дронов-камикадзе типа "Шахед". На этот раз большое количество беспилотников движется вдоль границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Читайте также: В Киеве прогремели взрывы: что известно на данный момент

"На этот раз "Шахеды" движутся вдоль границы РБ на расстоянии 5-10 км, буквально один за другим, и сразу в большом количестве. Противник рассчитывает перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на Запад", - рассказал он.

"Флеш" подчеркнул, что украинские защитники работают. Он также добавил, что россияне готовятся к таким атакам, проводят разведку средств РЭБ и изучают позиции ПВО Украины.

"А наша задача - предусмотреть ходы врага", - подчеркнул советник министра обороны.

Фото: маршрут полета вражеских дронов (t.me/serhii_flash)

Напомним, страна-агрессор утром 13 мая начала новую массированную атаку дронами по Украине. В воздухе одновременно фиксируют десятки вражеских ударных беспилотников, работает ПВО.

Отметим, были зафиксированы обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях в результате ударов россиян по энергетическим объектам.

Кроме того, накануне Россия атаковала Украину 139 ударными беспилотниками различных типов - "Шахедами", "Герберами", "Италмасами" и дронами-имитаторами "Пародия". Украинская ПВО обезвредила 111 из них, но было зафиксировано попадание 20 из них в 13 локациях.

Как сообщало РБК-Украина, в результате ночной атаки на Украину есть погибшие и раненые.

