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Росіяни живуть в передчутті катастрофи, - командир РДК

08:45 13.07.2026 Пн
2 хв
Капустін вважає, що Путін може піти ва-банк
aimg Юлія Капітонова
Росіяни живуть в передчутті катастрофи, - командир РДК Фото: Денис "White Rex" Капустін, командир РДК (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Дедалі більше ознак вказують на те, що незабаром російський диктатор Володимир Путін оголосить загальну мобілізацію в країні-агресорці.

З таким попередженням виступив командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис "White Rex" Капустін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 Канал".

Кремль не може ігнорувати той факт, що протягом останніх місяців втрати армії РФ на полі бою більші, ніж кількість мобілізованих.

За словами Капустіна, навіть росіяни вже здогадалися, що Путін планує оголосити загальну мобілізацію.

Усі в країні-агресорці усвідомлюють, що контрактна модель врешті вичерпала себе.

"Головним джерелом контрактників були саме регіони, а жителі великих міст, як Москва чи Пітер, м'яко кажучи, не дуже охоче йдуть воювати", - нагадує командир РДК.

Капустін додав, що під час першої кризи в рекрутингу деякі регіони РФ пропонували виплати за контрактом в розмірі від 2 до 4 мільйонів рублів. Однак довго фінансувати таку кампанію Кремль не зможе.

Попри всі ці обставини, Путін навіть не замислюється про завершення війни. Він досі вірить, що зможе перемогти Україну. Наразі вихід у диктатора лише один - загальна мобілізація.

"Якщо люди не йдуть на війну за гроші, значить їх мобілізують. Тож російське суспільство зараз значною мірою живе у передчутті катастрофи, що насувається. Я переконаний, так це і буде, бо чергова хвиля тотальної мобілізації, яка, ймовірно, тепер зачепить великі міста, стане значною проблемою", - попередив командир РДК.

Як повідомляло РБК-Україна, в Росії стрімко зростає втома від війни, хоча Путін продовжує публічно повторювати свої максималістські військові цілі.

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Володимир Путін Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
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