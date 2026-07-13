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Россияне живут в предчувствии катастрофы, - командир РДК

08:45 13.07.2026 Пн
2 мин
Капустин считает, что Путин может пойти ва-банк
aimg Юлия Капитонова
Россияне живут в предчувствии катастрофы, - командир РДК Фото: Денис "White Rex" Капустин, командир РДК (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Все больше признаков указывают на то, что вскоре российский диктатор Владимир Путин объявит всеобщую мобилизацию в стране-агрессоре.

С таким предупреждением выступил командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис "White Rex" Капустин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 Канал".

Кремль не может игнорировать тот факт, что в последние месяцы потери армии РФ на поле боя больше, чем количество мобилизованных.

По словам Капустина, даже россияне уже догадались, что Путин планирует объявить всеобщую мобилизацию.

Все в стране-агрессоре осознают, что контрактная модель уже исчерпала себя.

"Главным источником контрактников были именно регионы, а жители крупных городов, как Москва или Питер, мягко говоря, не очень-то охотно идут воевать", - напоминает командир РДК.

Капустин добавил, что во время первого кризиса в рекрутинге некоторые регионы РФ предлагали выплаты по контракту в размере от 2 до 4 миллионов рублей. Однако долго финансировать такую кампанию Кремль не сможет.

Несмотря на все эти обстоятельства, Путин даже не задумывается о завершении войны. Он до сих пор верит, что сможет победить Украину. Выход у диктатора только один - всеобщая мобилизация.

"Если люди не идут на войну за деньги, значит их мобилизуют. Поэтому российское общество сейчас в значительной степени живет в предвкушении надвигающейся катастрофы. Я убежден, так это и будет, потому что очередная волна тотальной мобилизации, которая, вероятно, теперь затронет большие города, станет значительной проблемой", - предупредил Капустин.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в России стремительно растет усталость от войны, хотя Путин продолжает публично повторять свои максималистские военные цели.

Также мы узнали у Сергея Кислицы, почему Трамп резко изменил свое отношение к Украине.

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