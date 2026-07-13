Россияне живут в предчувствии катастрофы, - командир РДК
Все больше признаков указывают на то, что вскоре российский диктатор Владимир Путин объявит всеобщую мобилизацию в стране-агрессоре.
С таким предупреждением выступил командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис "White Rex" Капустин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 Канал".
Кремль не может игнорировать тот факт, что в последние месяцы потери армии РФ на поле боя больше, чем количество мобилизованных.
По словам Капустина, даже россияне уже догадались, что Путин планирует объявить всеобщую мобилизацию.
Все в стране-агрессоре осознают, что контрактная модель уже исчерпала себя.
"Главным источником контрактников были именно регионы, а жители крупных городов, как Москва или Питер, мягко говоря, не очень-то охотно идут воевать", - напоминает командир РДК.
Капустин добавил, что во время первого кризиса в рекрутинге некоторые регионы РФ предлагали выплаты по контракту в размере от 2 до 4 миллионов рублей. Однако долго финансировать такую кампанию Кремль не сможет.
Несмотря на все эти обстоятельства, Путин даже не задумывается о завершении войны. Он до сих пор верит, что сможет победить Украину. Выход у диктатора только один - всеобщая мобилизация.
"Если люди не идут на войну за деньги, значит их мобилизуют. Поэтому российское общество сейчас в значительной степени живет в предвкушении надвигающейся катастрофы. Я убежден, так это и будет, потому что очередная волна тотальной мобилизации, которая, вероятно, теперь затронет большие города, станет значительной проблемой", - предупредил Капустин.
Как ранее сообщало РБК-Украина, в России стремительно растет усталость от войны, хотя Путин продолжает публично повторять свои максималистские военные цели.
Также мы узнали у Сергея Кислицы, почему Трамп резко изменил свое отношение к Украине.
Более того, стало известно, что Россия готовит против Польши новую провокацию.