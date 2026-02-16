Росіяни здійснили прорив на бронетехніці вглиб Мирнограда: чим усе закінчилося

Російські окупанти спробували прорватися вглиб Мирнограда Донецької області на броньованій техніці. Однак атака завершилася для них втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Схід".

Бої за Мирноград

Як розповіли у командуванні, у Мирнограді тривають бої. Сили оборони утримують визначені рубежі, зокрема в північній частині міста.

Тим часом загарбники посилюють тиск на північну частину міста, намагаються накопичувати важку техніку та живу силу для охоплення та подальшого штурму Мирнограда.

"Завдяки злагодженим діям аеророзвідки та ударних підрозділів ворог здебільшого виявляється та знешкоджується завчасно. Зокрема, спроби прориву на броньованій техніці вглиб міста, які мали місце, вчасно виявлялися, техніка ворога була знищена", - повідомили в ОК "Схід".

Також для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцях зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження.

В Мирнограді та на околицях міста проводять пошуково-ударні дії. Основною тактикою російської армії на напрямку залишаються малі піхотні групи, що "критично виснажує людський ресурс росіян".

Ситуація у Покровській агломерації

За інформацією 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, російські війська активізували спроби охоплення Покровська та Мирнограда так званими "клешнями".

Зокрема, противник посилив тиск із напрямків Котлиного та Родинського.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ спільно з іншими складовими Сил оборони протидіють цим планам. Українські військові проводять посилену аеророзвідку та додатково мінують ймовірні маршрути просування противника.

Крім того, росіяни продовжують спроби просування малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного.

У разі спроб просочування на околиці населеного пункту Сили оборони оперативно виявляють та знищують ворога.

Днями також було зафіксовано проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи на північ від Покровська в районі фермерських господарств. У результаті контрдій українські військові ліквідували противника.