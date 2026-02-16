ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне совершили прорыв на бронетехнике вглубь Мирнограда: чем все закончилось

Понедельник 16 февраля 2026 14:57
UA EN RU
Россияне совершили прорыв на бронетехнике вглубь Мирнограда: чем все закончилось Фото иллюстративное: россияне совершили прорыв на бронетехнике вглубь Мирнограда (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские оккупанты попытались прорваться вглубь Мирнограда Донецкой области на бронированной технике. Однако атака завершилась для них потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Восток".

Читайте также: Россия готовит наступление на Константиновку по "покровскому сценарию"

Бои за Мирноград

Как рассказали в командовании, в Мирнограде продолжаются бои. Силы обороны удерживают определенные рубежи, в частности в северной части города.

Между тем захватчики усиливают давление на северную часть города, пытаются накапливать тяжелую технику и живую силу для охвата и дальнейшего штурма Мирнограда.

"Благодаря слаженным действиям аэроразведки и ударных подразделений враг в основном обнаруживается и обезвреживается заблаговременно. В частности, попытки прорыва на бронированной технике вглубь города, которые имели место, вовремя обнаруживались, техника врага была уничтожена", - сообщили в ОК "Восток".

Также для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение.

В Мирнограде и в окрестностях города проводят поисково-ударные действия. Основной тактикой российской армии на направлении остаются малые пехотные группы, что "критически истощает человеческий ресурс россиян".

Ситуация в Покровской агломерации

По информации 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ, российские войска активизировали попытки охвата Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями".

В частности, противник усилил давление с направлений Котлиного и Родинского.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ совместно с другими составляющими Сил обороны противодействуют этим планам. Украинские военные проводят усиленную аэроразведку и дополнительно минируют вероятные маршруты продвижения противника.

Кроме того, россияне продолжают попытки продвижения малыми штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришино.

В случае попыток просачивания на окраины населенного пункта Силы обороны оперативно обнаруживают и уничтожают врага.

На днях также было зафиксировано проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы к северу от Покровска в районе фермерских хозяйств. В результате контрдействий украинские военные ликвидировали противника.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, недавно сообщалось, что Россия нарастила силы на Покровском направлении и направила туда 150 тысяч "воинов СВО".

По словам военных, враг там прибегает к "единой рабочей тактике". Еще стало известно об усилении штурмов в Мирнограде.

Также сообщалось, что ВСУ остановили масштабную попытку прорыва мобильных групп врага. Результатом ожесточенных боев в течение двух суток стал полный разгром противника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Война в Украине Война России против Украины
Новости
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"