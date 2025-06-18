Росіяни збільшили тиск на Новопавлівському напрямку: військовий розповів деталі

Військовий розповів, що просування противника малими піхотними групами підтримує артилерія та авіація, в тому числі й безпілотна. Броньованої техніки на даному напрямку, за словами "Варана", давно вже не бачили.

Заступник командира дивізіону 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ розповів, що тактика ворога лишається "традиційна", проте збільшилася масштабність атак і "фізична кількість" штурмовиків.

"Дуже багато спроб просунутись в бік Дніпропетровської області. Поки що це їм не вдається. Які будуть подальші дії, сказати достатньо важко. Можливий такий варіант, що ворог буде пробувати оточити Новопавлівський регіон з півночі і півдня. Чому? Тому що, якщо він спробує піти в лоб на Новопавлівку, він опиниться у низовині перед дуже різким набором висот. Крім того, на його шляху буде річка Вовча", - пояснив "Варан".

Проте, як пояснив військовий, це буде можливо лише у випадку прориву противника, та наразі ж підрозділи Сил оборони його стримують.

"Щоб зрозуміти масштаб війни, яка тут відбувається. Лише за останні 3-4 доби, і лише стаціонарними засобами РЕБ було перехоплено близько 700 FPV-дронів та інших дронів. Ми не кажемо зараз про FPV-дрони, які літають на оптоволокні і про FPV-дрони, які атакують наш транспорт на дальніх рубежах", - зазначив він.