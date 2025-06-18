Росіяни збільшили тиск на Новопавлівському напрямку: військовий розповів деталі
Російські військові збільшили кількість атак на Новопавлівському напрямку. Тим часом тактика боїв ворога лишилась незмінна.
Про це розповів заступник командира дивізіону 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ Іван з позивним "Варан", повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Військовий розповів, що просування противника малими піхотними групами підтримує артилерія та авіація, в тому числі й безпілотна. Броньованої техніки на даному напрямку, за словами "Варана", давно вже не бачили.
Заступник командира дивізіону 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ розповів, що тактика ворога лишається "традиційна", проте збільшилася масштабність атак і "фізична кількість" штурмовиків.
"Дуже багато спроб просунутись в бік Дніпропетровської області. Поки що це їм не вдається. Які будуть подальші дії, сказати достатньо важко. Можливий такий варіант, що ворог буде пробувати оточити Новопавлівський регіон з півночі і півдня. Чому? Тому що, якщо він спробує піти в лоб на Новопавлівку, він опиниться у низовині перед дуже різким набором висот. Крім того, на його шляху буде річка Вовча", - пояснив "Варан".
Проте, як пояснив військовий, це буде можливо лише у випадку прориву противника, та наразі ж підрозділи Сил оборони його стримують.
"Щоб зрозуміти масштаб війни, яка тут відбувається. Лише за останні 3-4 доби, і лише стаціонарними засобами РЕБ було перехоплено близько 700 FPV-дронів та інших дронів. Ми не кажемо зараз про FPV-дрони, які літають на оптоволокні і про FPV-дрони, які атакують наш транспорт на дальніх рубежах", - зазначив він.
Ситуація на фронті
Зауважимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, ворог здійснив 22 штурми на Новопавлівському напрямку. "Гаряче" було у районах Одрадного, Вільного Поля, Багатиря, Комара, а також у напрямку Запоріжжя, Мирного та Шевченка.
РБК-Україна писало, що відбувається на кожному з напрямків фронту станом на сьогоднішній ранок.
А також нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали більш як тисячу осіб.
Також українські воїни знешкодили сім танків, 31 бойову броньовану машину, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 184 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 23 ракети та 137 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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