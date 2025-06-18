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ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Середа 18 червня 2025 08:41
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ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (MinistryofDefence_UA)
Автор: Владислава Ткаченко

Упродовж минулої доби, ситуація на фронті залишалася надзвичайно напруженою. За даними Генштабу, загалом зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Росія масовано атакувала по всій лінії фронту та завдала нищівних авіаударів по кількох областях.

Масштаби ударів

Противник випустив 33 ракети та завдав 45 авіаційних ударів, скинувши 79 керованих авіабомб. Для ураження об'єктів застосовано також 3600 дронів-камікадзе та здійснено понад 6116 обстрілів із різних типів озброєння. Зокрема 72 обстріли були здійснені з РСЗВ.

Під авіаударами опинилися населені пункти:

  • у Харківській області - Охрімівка, Потихонове;
  • у Донецькій області - Полтавка, Коптєве, Разіне, Мирноград, Новоторецьке, Сухий Яр;
  • у Запорізькій області - Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Успенівка, Новоандріївка, Гуляйполе, Кам’янське.

У відповідь українські сили оборони завдали ударів по 28 районах зосередження живої сили й техніки ворога, знищили 10 артилерійських систем, засіб ППО, радіолокаційну станцію, 5 пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів і 2 інші важливі об’єкти.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. ЗСУ відбили 28 штурмів, ворог завдав 6 авіаударів (11 керованих бомб), здійснив 215 обстрілів, зокрема 4 з РСЗВ.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Південно-Слобожанський напрямок. Ворог тричі атакував позиції біля Вовчанська, Кам’янки та Довгенького.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Куп’янський напрямок. Окупанти здійснили одну невдалу атаку поблизу Степової Новоселівки.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Лиманський напрямок. Ворог провів 16 штурмових атак у районах Липового, Греківки, Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового, Серебрянського лісу.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Сіверський напрямок. Три атаки в бік Серебрянки.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Краматорський напрямок. Зафіксовано 11 боєзіткнень у напрямку Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Торецький напрямок. Противник атакував 16 разів поблизу Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки та Русиного Яру.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Покровський напрямок. Найгарячіша ділянка фронту: ЗСУ відбили 57 атак поблизу Коптєвого, Полтавки, Малинівки, Мирного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Удачного, Муравки, Горіхового, Новопавлівки та Олексіївки.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Новопавлівський напрямок. Ворог здійснив 22 штурми у районах Одрадного, Вільного Поля, Багатиря, Комара, а також у напрямку Запоріжжя, Мирного та Шевченка.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Гуляйпільський напрямок. Відбито 2 атаки поблизу Малинівки.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Оріхівський напрямок. Бойових зіткнень не зафіксовано.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Придніпровський напрямок. Окупанти намагалися прорватися в районі Антонівського моста, але були зупинені - 2 спроби атаки відбиті.

ЗСУ стримують штурми РФ на десятках напрямків: зведення Генштабу за добу

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.

Втрати Росії на війні в Україні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб.

Також українські воїни знешкодили сім танків, 31 бойову броньовану машину, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 184 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 23 ракети та 137 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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