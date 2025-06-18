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Мінус 1040 солдатів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Середа 18 червня 2025 08:09
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Мінус 1040 солдатів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу Ілюстративне фото: ЗСУ завдає удару по окупантах (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За останню добу з 17 на 18 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1040 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 007 160 (+1040) чол;
  • танків - 10 947 (+7) од;
  • бойових броньованих машин - 22 845 (+31) од;
  • артилерійських систем - 29 265 (+37) од;
  • РСЗВ - 1420 (+1) од;
  • засоби ППО - 1187 (+0) од;
  • літаків - 416 од;
  • вертольотів - 337 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 165 (+184) од;
  • крилатих ракет - 3369 (+23) од;
  • кораблів/катерів - 28 од;
  • підводних човнів - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 52 312 (+137) од;
  • спеціальної техніки - 3916 (+0) од.

Мінус 1040 солдатів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, увечері, 17 червня, Генштаб ЗСУ перерахував найгарячіші напрямки на фронті. Найбільше бойових зіткнень зафіксовано на Покровському, Новопавлівському і Торецькому напрямках.

Інститут вивчення війни (ISW) також представив нові карти, на яких зафіксовано, що окупаційні війська просунулися на Покровському і Торецькому напрямках.

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Генштаб ВСУ Війна в Україні
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