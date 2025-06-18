Мінус 1040 солдатів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу
Ілюстративне фото: ЗСУ завдає удару по окупантах (Getty Images)
За останню добу з 17 на 18 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1040 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 007 160 (+1040) чол;
- танків - 10 947 (+7) од;
- бойових броньованих машин - 22 845 (+31) од;
- артилерійських систем - 29 265 (+37) од;
- РСЗВ - 1420 (+1) од;
- засоби ППО - 1187 (+0) од;
- літаків - 416 од;
- вертольотів - 337 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 165 (+184) од;
- крилатих ракет - 3369 (+23) од;
- кораблів/катерів - 28 од;
- підводних човнів - 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 52 312 (+137) од;
- спеціальної техніки - 3916 (+0) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, увечері, 17 червня, Генштаб ЗСУ перерахував найгарячіші напрямки на фронті. Найбільше бойових зіткнень зафіксовано на Покровському, Новопавлівському і Торецькому напрямках.
Інститут вивчення війни (ISW) також представив нові карти, на яких зафіксовано, що окупаційні війська просунулися на Покровському і Торецькому напрямках.
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