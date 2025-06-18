Мінус 1040 солдатів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

За останню добу з 17 на 18 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1040 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 червня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, увечері, 17 червня, Генштаб ЗСУ перерахував найгарячіші напрямки на фронті. Найбільше бойових зіткнень зафіксовано на Покровському, Новопавлівському і Торецькому напрямках.

Інститут вивчення війни (ISW) також представив нові карти, на яких зафіксовано, що окупаційні війська просунулися на Покровському і Торецькому напрямках.

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