РФ втратила за добу 1060 солдатів, артсистеми та РСЗВ, - Генштаб

За останню добу, з 16 на 17 червня, втрати російських загарбників на фронті склали ще 1060 солдатів. Також ЗСУ знищили 20 артсистем і одну одиницю РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 червня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Увечері, 16 червня, Генштаб повідомляв, що найгарячішими напрямками на фронті є Покровське, Новопавлівське і Торецьке.

Там відбулася найбільша кількість бойових зіткнень із ворогом. Загалом за добу зафіксовано 136 боїв.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чому росіяни стали рідше використовувати радянські танки. Окупанти почали віддавати перевагу мотоциклам і всюдиходам. За прогнозом експертів, запаси танків і бронетехніки в РФ закінчаться до кінця 2025 року.

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