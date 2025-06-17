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РФ втратила за добу 1060 солдатів, артсистеми та РСЗВ, - Генштаб

Вівторок 17 червня 2025 07:54
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РФ втратила за добу 1060 солдатів, артсистеми та РСЗВ, - Генштаб Ілюстративне фото: українські військові знищують окупантів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За останню добу, з 16 на 17 червня, втрати російських загарбників на фронті склали ще 1060 солдатів. Також ЗСУ знищили 20 артсистем і одну одиницю РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 006 120 (+1060) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 940 (+1) од;
  • бойових броньованих машин - 22 814 (+3) од;
  • артилерійських систем - 29 228 (+20) од;
  • РСЗВ - 1419 (+1) од;
  • засоби ППО - 1187 од;
  • літаків - 416 од;
  • вертольотів - 337 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40981 (+177) од;
  • крилатих ракет - 3346 од;
  • кораблів/катерів - 28 од;
  • підводних човнів - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 52 175 (+79) од;
  • спеціальної техніки - 3916 од.

Возможно, это изображение текст «npoTRrom 24.02.22 17.06.2025 OPICHTOBHI BTPATИ nPoTиBHиKA CKЛAЛИ 1006120 +1060 oco6oBoro cKлaAy personnel 416 . aircraft 10940 +1 TaHKиB tanks 337 reл.KonTep.B helicopters 40981 +177 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horop pίHR UAV operational-tactical level 22814 +3 6oйoBиx 6poHboBaHиx 6oйoBиx6poHbBaHиxmawиbl mawиH troop -carrying AFVs 3346 KpилaT paKeTи cruise missiles 29228 +20 apTилepйcbKиxcиcTem artillery systems 28 Kopa6л/KaTepи warships/boats 1419+1 +1 PC3B MLRS 1 n.ABoAH! 4oBHи submarines 52175 +79 aBTomo6oлbHa xKa Ta uиcTepHи 3ΠΜM vehicles fuel tanks 1187 3aco6иnno nnO anti-aircraft anti-aircraftsystems systems 3916 cneuиaлbHaT TexиKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaйHи»

Ситуація на фронті

Увечері, 16 червня, Генштаб повідомляв, що найгарячішими напрямками на фронті є Покровське, Новопавлівське і Торецьке.

Там відбулася найбільша кількість бойових зіткнень із ворогом. Загалом за добу зафіксовано 136 боїв.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чому росіяни стали рідше використовувати радянські танки. Окупанти почали віддавати перевагу мотоциклам і всюдиходам. За прогнозом експертів, запаси танків і бронетехніки в РФ закінчаться до кінця 2025 року.

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