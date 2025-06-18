Россияне увеличили давление на Новопавловском направлении: военный рассказал детали

Об этом рассказал заместитель командира дивизиона 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ Иван с позывным "Варан", сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Военный рассказал, что продвижение противника малыми пехотными группами поддерживает артиллерия и авиация, в том числе и беспилотная. Бронированной техники на данном направлении, по словам "Варана", давно уже не видели.

Заместитель командира дивизиона 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ рассказал, что тактика врага остается "традиционной", однако увеличилась масштабность атак и "физическое количество" штурмовиков.

"Очень много попыток продвинуться в сторону Днепропетровской области. Пока это им не удается. Какие будут дальнейшие действия, сказать достаточно трудно. Возможен такой вариант, что враг будет пробовать окружить Новопавловский регион с севера и юга. Почему? Потому что, если он попытается пойти в лоб на Новопавловку, он окажется в низменности перед очень резким набором высот. Кроме того, на его пути будет река Волчья", - пояснил "Варан".

Однако, как пояснил военный, это будет возможно только в случае прорыва противника, но пока же подразделения Сил обороны его сдерживают.

"Чтобы понять масштаб войны, которая здесь происходит. Только за последние 3-4 суток, и только стационарными средствами РЭБ было перехвачено около 700 FPV-дронов и других дронов. Мы не говорим сейчас о FPV-дронах, которые летают на оптоволокне и о FPV-дронах, которые атакуют наш транспорт на дальних рубежах", - отметил он.