Росіяни зазнають невдач на лінії Сватове-Кремінна: карти боїв від ISW

Наступальні дії росіян на лінії Сватове-Кремінна не мають успіху, а от у Бахмуті ситуація стає складнішою. Водночас, ЗСУ завдали успішного удару по позиціям загарбників в Мар’їнці. Крім цього, окупанти, можливо, збираються залишити Кінбурнску косу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські джерела стверджували, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Сватового 28 лютого. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська ведуть запеклі бої поблизу Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового). Інший "воєнкор" стверджував, що частини десантного загону 3-ї мотострілецької дивізії (20-а гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ) витіснили українські сили з невизначених висотних позицій на лінії Сватове-Кремінна.

28 лютого російські війська здійснили обмежені наземні удари поблизу Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу самого Кремінного, Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), Невського (18 км на північний захід від Кремінної), Площанки (17 км на північний захід від Кремінної). ), Діброва (6 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівка (10 км на південь від Кремінної).

Російський "воєнкор" стверджував, що хоча російські сили в Луганській області все ще мають ініціативу, російські наступальні операції в Луганській області є невдалими, підтверджуючи попередню оцінку ISW про те, що для наступу російських військ у Луганській області бракує достатніх резервів для збільшення масштабу або інтенсивності наступу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 лютого, показали, як два російські танки обстрілюють українські позиції на захід від Червонопопівки (5 км на північ від Кремінної), що вказує на обмежене просування росіян. Російські військові блогери стверджували, що під Кремінною воювали частини 254-го мотострілецького полку (144-а мотострілецька дивізія, 20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ).

Українські війська продовжують обстрілювати райони російського зосередження в тилу Луганської області. Опубліковані 28 лютого геолокаційні кадри нібито показують наслідки удару українського HIMARS по російському складу боєприпасів у Кадіївці.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута та досягли тактичних успіхів у Бахмуті 28 лютого. 27 та 28 лютого афілійоване з групою "Вагнера" ЗМІ опублікувало кадри, на яких видно, як бійці "Вагнера" ходять північним Бахмутом біля залізничної станції Ступки та садового магазину "Сади Бахмута", що вказує на те, що група "Вагнера" просунулась в північний Бахмут.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північ від Бахмута поблизу Дубово-Василівки (6 км на північний захід), Оріхово-Василівки (10 км на північний захід), Берхківки (4 км на північ), Ягідного (1 км на північний захід), Васюківки (13 км на північний захід), Богданівки (8 км на північний захід); на захід від Бахмута поблизу Часів Яр (10 км на захід); і на південний захід від Бахмута поблизу Білої Гори (15 км на південний захід).

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ситуація в Бахмуті ускладнюється, а командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що група "Вагнера" все активніше залучає до наступу в цьому районі свої найбільш підготовлені штурмові підрозділи.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська "Вагнера" намагаються наступати на центр Бахмута з півночі біля станції Ступки та з позицій на східній околиці Бахмута. Російський військовий блогер зазначив, що російські війська наступають на Богданівку, щоб загрожувати трасі Хромове-Бахмут.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 лютого, показують, як українські війська завдають ударів по позиціях "Вагнера" поблизу Іванівського (5 км на захід від Бахмута), а російський "воєнкор" стверджує, що російські війська продовжують наступ на саме Іванівське. На кадрах, зроблених українським військовим у Часовому Яру, видно сильний зустрічний вогонь по населеному пункту, що свідчить про те, що російські війська продовжують обстріли вздовж траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут.

28 лютого російські війська продовжили наземні обстріли в районі міста Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки біля Кам'янки; на північно-західній околиці м. Донецьк біля м. Первомайське; Красногорівка, Невельське; та на південно-західній околиці Донецька поблизу Мар’їнки та Первомайського.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська прорвали українську оборону в Побєді та закріпилися в Мар’їнці. У Генштабі України детально розповіли про успішний удар по російському угрупованню в Мар’їнці 27 лютого, під час якого було знищено 5 танків і 7 БМП.

Російські війська 28 лютого не проводили жодних підтверджених наземних ударів на заході Донецької області. У Генштабі України зазначили, що російські війська продовжували невизначені наступальні дії на західному напрямку Донецької області. Російський військовий блогер стверджував, що елементи російської морської піхоти ведуть бої в напрямку Вугледара з району Микліських дач і в межах самого Вугледара, хоча ISW не спостерігає візуального підтвердження російських військ у Вугледарі.

"Південна вісь"

Українські чиновники повідомили, що російські війська можуть готуватися до наступальних операцій у Запорізькій та Херсонській областях. Український Генштаб повідомив, що російські війська тримають оборону в Запорізькій і Херсонській областях, але намагаються створити умови, які дозволять російським військам вести наступ на окремих невизначених ділянках цієї ділянки фронту.

Радник мера Маріуполя України Петро Андрющенко повідомив, що російські війська перекинули від 20 000 до 25 000 військовослужбовців з Маріупольського району Донецької області на невизначені ділянки фронту, хоча російські війська, ймовірно, перекинули більшу частину цього особового складу в райони активних наступальних дій в інших місцях Донецької області.

Російські сили проводили нечасті локалізовані атаки в Запорізькій області протягом останніх місяців, але не проводили жодної значущої наступальної діяльності в Херсонській області після відходу із західного (правого) берега річки Дніпро в листопаді 2022 року. ISW не спостерігала ознак того, що російські сили готуються до відновлення тривалої наступальної діяльності в Запорізькій області або до будь-якої наступальної діяльності в Херсонській області.

Український чиновник повідомив, що російські сили вразливі до українських ударів на Кінбурнській косі в Миколаївській області та, можливо, готуються до відходу з позицій ближче до річки Дніпро на східному (лівому) березі в Херсонській області. Речник українського Південного оперативного командування Наталія Гуменюк заявила, що російські обстріли Миколаївської області стали менш інтенсивними, оскільки російські війська не наважуються йти до кінця Кінбурнської коси, щоб обстрілювати Очаків, Миколаївську область та прилеглі райони.

Гуменюк заявила, що українські сили зможуть негайно локалізувати російські артилерійські підрозділи на Кінбурнській косі після ворожого обстрілу, і що ці російські підрозділи не мають достатньо часу для евакуації району, перш ніж українські сили зроблять контрбатарейний вогонь. Гуменюк також стверджувала, що російські війська обстрілюють окуповані Росією населені пункти на східному (лівому) березі Херсонської області, щоб дати російським окупаційним чиновникам привід для проведення евакуації з Олешок, Скадовська та Нової Каховки та відходу ближче до Криму..

Українські та російські сили продовжують вести розвідку та бойові дії в дельті Дніпра. На геолокаційних кадрах, опублікованих 27 лютого, стверджується, що український спецназ проводить рейд проти російських військ на острові Круглик (4 км на південь від Херсона) і, ймовірно, вказує на те, що українські сили утримують позиції принаймні на північній частині сусіднього острова Великий Потьомкін.

Південне оперативне командування України повідомило, що російські диверсії та розвідники час від часу намагаються пересуватися між островами в річці Дніпро на переобладнаних цивільних суднах і що українські сили знищили два з цих плавзасобів 28 лютого.

Українські війська продовжують завдавати ударів по зосередженню російських сил і матеріально-технічному забезпеченню на півдні України. Пологівський міський голова Юрій Коноваленко повідомив, що 27 лютого українські війська завдали удару по району зосередження російських військ у південній частині Пологів Запорізької області.

Гуменюк повідомила, що українські сили не обстрілюють житлові райони чи об’єкти критичної інфраструктури на півдні України та завдають ударів по російських військах, гарантуючи, що місцеві жителі не постраждають.

Російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Українські джерела повідомляли, що російські війська завдали ударів по м. Херсон, Очаків Миколаївської області та Нікополь Дніпропетровської області.