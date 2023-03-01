Россияне терпят неудачи на линии Сватово-Кременная: карты боев от ISW

Наступательные действия россиян на линии Сватово-Кременная не увенчаются успехом, а вот в Бахмуте ситуация становится сложнее. В то же время ВСУ нанесли успешный удар по позициям захватчиков в Марьинке. Кроме этого, оккупанты, возможно, собираются покинуть Кинбурнскую косу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские источники утверждали, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Сватового 28 февраля. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска ведут ожесточенные бои вблизи Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового). Другой военкор утверждал, что части десантного отряда 3-й мотострелковой дивизии (20-я гвардейская общевойсковая армия, Западный военный округ) вытеснили украинские силы с неопределенных высотных позиций на линии Сватово-Кременная.

28 февраля российские войска совершили ограниченные наземные удары вблизи Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи самого Кременного, Макеевки (22 км северо-западнее Кременной), Невского (18 км северо-западнее Кременной), Площадки (17 км северо-западнее Кременной). ), Диброва (6 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровка (10 км к югу от Кременной).

Российский "военкор" утверждал, что хотя российские силы в Луганской области все еще имеют инициативу, российские наступательные операции в Луганской области неудачны, подтверждая предварительную оценку ISW о том, что для наступления российских войск в Луганской области не хватает достаточных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 февраля, показали, как два российских танка обстреливают украинские позиции к западу от Краснопоповки (5 км к северу от Кременной), что указывает на ограниченное продвижение россиян. Российские военные блоггеры утверждали, что под Кременной воевали части 254-го мотострелкового полка (144-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Западный военный округ).

Украинские войска продолжают обстреливать районы российского сосредоточения в тылу Луганской области. Опубликованные 28 февраля геолокационные кадры показывают последствия удара украинского HIMARS по российскому составу боеприпасов в Кадиевке.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и добились тактических успехов в Бахмуте 28 февраля. 27 и 28 февраля аффилированное с группой "Вагнера" СМИ опубликовало кадры, на которых видно, как бойцы "Вагнера" ходят по северному Бахмуту возле железнодорожной станции Ступки и садового магазина "Сады Бахмута", что указывает на то, что группа "Вагнера" продвинулась северный Бахмут.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северу от Бахмута вблизи Дубово-Василовки (6 км к северо-западу), Орехово-Василовки (10 км к северо-западу), Берхковки (4 км к северу), Ягодного (1 км к северо-западу), Васюковки (13 км к северо-западу) запад), Богдановки (8 км северо-западнее); к западу от Бахмута близ Часов Яр (10 км к западу); и юго-западнее Бахмута близ Белой Горы (15 км юго-западнее).

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация в Бахмуте усложняется, а командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что группа "Вагнера" все активнее привлекает к наступлению в этом районе свои наиболее подготовленные штурмовые подразделения.

Российские "военкоры" утверждали, что войска "Вагнера" пытаются наступать на центр Бахмута с севера у станции Ступки и с позиций на восточной окраине Бахмута. Российский военный блоггер отметил, что российские войска наступают на Богдановку, чтобы угрожать трассе Хромово-Бахмут.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 февраля, показывают, как украинские войска наносят удары по позициям "Вагнера" близ Ивановского (5 км к западу от Бахмута), а российский "военкор" утверждает, что российские войска продолжают наступление на самое Ивановское. На кадрах, сделанных украинским военным во Временном Яру, виден сильный встречный огонь по населенному пункту, что свидетельствует о том, что российские войска продолжают обстрелы вдоль трассы Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут.

28 февраля российские войска продолжили наземные обстрелы в районе города Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки возле Каменки; на северо-западной окраине г. Донецка возле г. Первомайское; Красногоровка, Невельское; и на юго-западной окраине Донецка вблизи Марьинки и Первомайского.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска прорвали украинскую оборону в Победе и закрепились в Марьинке. В Генштабе Украины подробно рассказали об успешном ударе по российской группировке в Марьинке 27 февраля, во время которого было уничтожено 5 танков и 7 БМП.

Российские войска 28 февраля не производили никаких подтвержденных наземных ударов на западе Донецкой области. В Генштабе Украины отметили, что российские войска продолжали неопределенные наступательные действия по западному направлению Донецкой области. Российский военный блоггер утверждал, что элементы российской морской пехоты ведут бои в направлении Угледара из района Миклиских дач и в пределах самого Угледара, хотя ISW не наблюдает визуального подтверждения российских войск в Угледаре.

"Южная ось"

Украинские чиновники сообщили, что российские войска могут готовиться к наступательным операциям в Запорожской и Херсонской областях. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска держат оборону в Запорожской и Херсонской областях, но пытаются создать условия, позволяющие российским войскам вести наступление на отдельных неопределенных участках этого участка фронта.

Советник мэра Мариуполя Украины Петр Андрющенко сообщил, что российские войска перебросили от 20 000 до 25 000 военнослужащих из Мариупольского района Донецкой области на неопределенные участки фронта, хотя российские войска, вероятно, перебросили большую часть этого личного состава в районы активных наступательных области.

Российские силы проводили редкие локализованные атаки в Запорожской области в течение последних месяцев, но не проводили никакой значимой наступательной деятельности в Херсонской области после ухода с западного (правого) берега реки Днепр в ноябре 2022 года. ISW не наблюдала признаков того, что российские силы готовятся к возобновлению длительной наступательной деятельности в Запорожской области или к какой-либо наступательной деятельности в Херсонской области.

Украинский чиновник сообщил, что российские силы уязвимы украинским ударам на Кинбурнской косе в Николаевской области и, возможно, готовятся к уходу с позиций ближе к реке Днепр на восточном (левом) берегу в Херсонской области. Представитель украинского Южного оперативного командования Наталья Гуменюк заявила, что российские обстрелы Николаевской области стали менее интенсивными, поскольку российские войска не решаются идти до конца Кинбурнской косы, чтобы обстреливать Очаков, Николаевскую область и близлежащие районы.

Гуменюк заявила, что украинские силы смогут немедленно локализовать российские артиллерийские подразделения на Кинбурнской косе после вражеских обстрелов, и что у этих российских подразделений нет времени для эвакуации района, прежде чем украинские силы сделают контрбатарейный огонь. Гуменюк также утверждала, что российские войска обстреливают оккупированные Россией населенные пункты на восточном (левом) берегу Херсонской области, чтобы дать российским оккупационным чиновникам повод для эвакуации из Олешек, Скадовска и Новой Каховки и ухода ближе к Крыму.

Украинские и российские силы продолжают разведку и боевые действия в дельте Днепра. На геолокационных кадрах, опубликованных 27 февраля, утверждается, что украинский спецназ проводит рейд против российских войск на острове Круглик (4 км к югу от Херсона) и, вероятно, указывает, что украинские силы удерживают позиции по крайней мере на северной части соседнего острова Большой Потемкин .

Южное оперативное командование Украины сообщило, что российские диверсии и разведчики время от времени пытаются передвигаться между островами в реке Днепр на переоборудованных гражданских судах и что украинские силы уничтожили два из этих плавсредств 28 февраля.

Украинские войска продолжают наносить удары по сосредоточению российских сил и материально-техническому обеспечению на юге Украины. Пологовский городской голова Юрий Коноваленко сообщил, что 27 февраля украинские войска нанесли удар по району сосредоточения российских войск в южной части Родов Запорожской области.

Гуменюк сообщила, что украинские силы не обстреливают жилые районы или объекты критической инфраструктуры на юге Украины и наносят удары по российским войскам, гарантируя, что местные жители не пострадают.

Российские войска продолжали регулярные обстрелы западнее Гуляйполя и в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Украинские источники сообщали, что российские войска нанесли удары по г. Херсон, Очаков Николаевской области и Никополь Днепропетровской области.