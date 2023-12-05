Росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу в Криму

Як пишуть у мережі, спроба атаки відбулася сьогодні близько 5:00 ранку. У бік нафтобази "Морський Нафтовий термінал" нібито летіли два безпілотники літакового типу. Росіяни традиційно стверджують, що всі дрони збили сили ППО.

Як повідомляють російські ЗМІ, перший БПЛА нібито детонував у повітрі, на територію нафтобази впали уламки, а другий упав за 70 метрів від одного із резервуарів. Постраждалих, за даними пропагандистських ресурсів, немає.

Окрім того, російське Міноборони стверджує, що загалом над акваторією Азовського моря та в Криму сьогодні вранці нібито було знищено 41 безпілотник. В атаках дронів традиційно звинувачують Збройні сили України.

"Бавовна" в Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.

Зокрема, сьогодні вночі у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. Окупаційна влада перекрила Кримський міст. Також росіяни в соцмережах повідомляли про звуки вибухів у Феодосії та проблеми із електропостачанням в Керченському районі.

До того ж у Росії заявили про масовану атаку дронів на тимчасово окупований Крим вночі 24 листопада. Тоді у місті Джанкой було уражено військові частину росіян, а також ППО, РЛС та особовий склад загарбників.

А 23 листопада у Новофедорівці Сакського району Криму лунали вибухи та кулеметні черги.

Також 21 листопада, в Севастополі пролунала серія вибухів. Очевидці заявили про перший вибух в центральній частині міста близько о 12:15. Після цього пролунав ще один. Попри те, що в місті не було оголошено про повітряну тривогу, пізніше, як писав "Кримський вітер" пролунало знову щонайменше п'ять вибухів.