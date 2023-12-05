Россияне заявили об атаке дронов на нефтебазу в Крыму

Как пишут в сети, попытка атаки произошла сегодня около пяти часов утра. В сторону нефтебазы "Морской нефтяной терминал" в Феодосии якобы летели два беспилотника самолетного типа. Россияне традиционно утверждают, что все дроны сбили силы ПВО.

Как сообщают российские СМИ, первый БПЛА детонировал в воздухе, на территорию нефтебазы упали обломки, а второй упал в 70 метрах от одного из резервуаров. Пострадавших, по данным пропагандистских ресурсов, нет.

Кроме того, российское Минобороны утверждает, что всего над акваторией Азовского моря и в Крыму сегодня утром якобы был уничтожен 41 беспилотник. В атаках дронов традиционно обвиняют Вооруженные силы Украины.

"Бавовна" в Крыму

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники.

В частности, сегодня ночью во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Оккупационные власти перекрыли Крымский мост. Также россияне в соцсетях сообщали о звуках взрывов в Феодосии и проблемах с электроснабжением в Керченском районе.

К тому же в России заявили о массированной атаке дронов на временно оккупированный Крым ночью 24 ноября. Тогда в городе Джанкой были поражены военные части россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков.

А 23 ноября в Новофедоровке Сакского района Крыма раздавались взрывы и пулеметные очереди.

Также 21 ноября в Севастополе прозвучала серия взрывов. Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого раздался еще один. Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер", раздалось снова по меньшей мере пять взрывов.