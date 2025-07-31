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У Києві вдруге за ніч повітряна тривога: Росія запустила ракети

Київ, Четвер 31 липня 2025 04:41
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У Києві вдруге за ніч повітряна тривога: Росія запустила ракети Фото: у Києві тривога через ворожі ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України знову оголосили в ніч на 31 липня. Причина - загроза балістики, РФ запустила ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 04:29. Також сигнали тривоги пролунали у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про загрозу балістики для Києва.

"Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на Київщину", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також Повітряні сили попередили про рух крилатої ракети курсом на Київ зі сходу.

Карта повітряних тривог станом на 4:30
У Києві вдруге за ніч повітряна тривога: Росія запустила ракети

Атака дронів на Київ

В ніч на 31 липня росіяни також атакували Київ ударними дронами. Повітряна тривога у столиці тривала чотири з половиною години.

Найбільше постраждав Солом'янський район, там уламки впали на будинки, виникли пожежі. Також є пошкодження у Святошинському районі.

Відомо, що в Києві є постраждалі внаслідок атаки. Більше про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога Ракетна атака
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