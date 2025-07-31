Атака дронів на Київ: під ударом Солом’янський район, горять квартири, є постраждалі
Київ в ніч на 31 липня зазнав масованої атаки ворожих дронів. Під ударом був Солом'янський район, виникли пожежі, є постраждалі.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про атаку дронів на столицю.
Головне:
- Росіяни атакували Київ з різних напрямків.
- Найбільше пошкоджень у Солом'янському районі.
- Виникло кілька пожеж, горіли квартири.
- Відомо про 8 постраждалих, серед них - діти.
Вибухи у Києві почали лунати з 23:00 30 липня, у місті працювала протиповітряна оборона.
Повітряні сили ЗСУ та місцева влада повідомляли, що місто атакують з різних напрямків. Моніторингові групи писали про десятки безпілотників у напрямку Києва.
Найбільше постраждав Солом'янський район, там:
- Уламки дрона впали біля триповерхового житлового будинку. Сталося загоряння газової труби. Були заблоковані люди в гаражі.
- За іншою адресою горіла квартира на 6 поверсі в семиповерховому житловому будинку. Пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного постраждалого.
- Також сталось загоряння на першому поверсі нежитлової будівлі.
- Ще за однією адресою зафіксували падіння уламків БпЛА на верхній поверх дев'ятиповерхового житлового будинку.
- У дворах будинків, де впали уламки, палали авто.
- Пожежі зафіксовані ще на кількох локаціях нежитлової забудови.
За даними ДСНС, також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів
Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, у Святошинському районі також зафіксували наслідки на декількох локаціях.
Фото: рятувальники показали наслідки удару по Києву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Постраждалі
За словами Ткаченка, станом на 2:50 у Києві кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Серед поранених є двоє дітей.
Проте, за даними рятувальників, попередньо відомо про чотирьох постраждалих у столиці.
Масовані атаки РФ
Нагадаємо, днями голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що РФ має намір запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.
Коментуючи цю заяву, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав обережно коментувати інформацію про посилення атак Росії.
Раніше в Україні поширювалися повідомлення про те, що РФ нібито готується значно посилити дронові атаки на Україну та буде випускати за ніч по тисячі безпілотників.
"Не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення (кількості дронів, - ред.), тому що тенденція така є", - заявляв Ігнат, відповідаючи на ці повідомлення.