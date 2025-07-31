Атака дронів на Київ: під ударом Солом’янський район, горять квартири, є постраждалі

Київ в ніч на 31 липня зазнав масованої атаки ворожих дронів. Під ударом був Солом'янський район, виникли пожежі, є постраждалі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про атаку дронів на столицю.

Проте, за даними рятувальників, попередньо відомо про чотирьох постраждалих у столиці.

За словами Ткаченка, станом на 2:50 у Києві кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Серед поранених є двоє дітей.

Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, у Святошинському районі також зафіксували наслідки на декількох локаціях.

За даними ДСНС, також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів

Повітряні сили ЗСУ та місцева влада повідомляли, що місто атакують з різних напрямків. Моніторингові групи писали про десятки безпілотників у напрямку Києва.

Вибухи у Києві почали лунати з 23:00 30 липня, у місті працювала протиповітряна оборона.

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, днями голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що РФ має намір запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.

Коментуючи цю заяву, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав обережно коментувати інформацію про посилення атак Росії.

Раніше в Україні поширювалися повідомлення про те, що РФ нібито готується значно посилити дронові атаки на Україну та буде випускати за ніч по тисячі безпілотників.

"Не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення (кількості дронів, - ред.), тому що тенденція така є", - заявляв Ігнат, відповідаючи на ці повідомлення.