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У Києві пролунали потужні вибухи на тлі загрози ракет

Київ, Четвер 31 липня 2025 04:55
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У Києві пролунали потужні вибухи на тлі загрози ракет Фото: кияни ховаються на тлі ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 31 липня у Києві пролунали гучні вибухи. Військові попередили про ракетну небезпеку та фіксували швидкісні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

Зокрема, о 04:29 у Києві вдруге за ніч оголосили тривогу. Також сигнали тривоги пролунали у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.

Водночас військові поінформували, що існує ракетна небезпека.

Так, за кілька хвилин стало відомо від Повітряних сил, що через Чернігівщину залетіли крилаті ракети та попрямували до столиці.

О 04:40 у Києві пролунали вибухи, ймовірно, від ракет "Іскандер К".

Масштабна атака "Шахедів" по Києву

У ніч на 31 липня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого постраждали люди, серед них і діти.

Найбільше внаслідок нальоту безпілотників постраждав Солом'янський район. Також є пошкодження у Святшинському районі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про атаку дронів на столицю.

До слова, днями голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що РФ має намір запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.

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