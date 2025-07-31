У Києві пролунали потужні вибухи на тлі загрози ракет

В ніч на 31 липня у Києві пролунали гучні вибухи. Військові попередили про ракетну небезпеку та фіксували швидкісні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

О 04:40 у Києві пролунали вибухи, ймовірно, від ракет "Іскандер К".

Так, за кілька хвилин стало відомо від Повітряних сил, що через Чернігівщину залетіли крилаті ракети та попрямували до столиці.

Зокрема, о 04:29 у Києві вдруге за ніч оголосили тривогу. Також сигнали тривоги пролунали у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.

Масштабна атака "Шахедів" по Києву

У ніч на 31 липня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого постраждали люди, серед них і діти.

Найбільше внаслідок нальоту безпілотників постраждав Солом'янський район. Також є пошкодження у Святшинському районі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про атаку дронів на столицю.

До слова, днями голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що РФ має намір запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.