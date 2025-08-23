UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни завдали по Краматорську 41 удар за добу

Фото: наслідки атаки по Краматорську (https://t.me/VadymFilashkin)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи масовано обстріляли Краматорськ Донецької області. За добу в місті пролунали понад 40 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Краматорської міської військової адміністрації (МВА) Олександра Гончаренка та місцеві пабліки.

Очільник МВА зазначив, що за добу в місті пролунав 41 вибух.

За даними місцевих пабліків, за минулу добу агресор добу встановили абсолютний "рекорд" обстрілів по Краматорську. Загалом за вечір пролунав 31 вибух, а за весь день - 41.

Зазначається, що ворог застосував таку кількість авіабомб, якої не було навіть під час масованих атак по Костянтинівці.

"Краматорські РЕМ" повідомили, що у місті частково відсутнє електропостачання через аварійне відключення.

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, ввечері 22 серпня, росіяни масовано обстріляли Краматорськ. Упродовж години в місті прогриміло понад 30 вибухів.

Вдень агресор ударив по приватному сектору міста. Внаслідок близько десяти вибухів, постраждали троє людей.

В ніч на 21 серпня терористи скинули на Краматорськ фугасну авіабомбу. Пошкоджені житлові й офісні приміщення, а також господарча техніка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ