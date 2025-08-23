Росіяни завдали по Краматорську 41 удар за добу

Очільник МВА зазначив, що за добу в місті пролунав 41 вибух.

За даними місцевих пабліків, за минулу добу агресор добу встановили абсолютний "рекорд" обстрілів по Краматорську. Загалом за вечір пролунав 31 вибух, а за весь день - 41.

Зазначається, що ворог застосував таку кількість авіабомб, якої не було навіть під час масованих атак по Костянтинівці.

"Краматорські РЕМ" повідомили, що у місті частково відсутнє електропостачання через аварійне відключення.