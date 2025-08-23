RU

Россияне нанесли по Краматорску 41 удар за сутки

Фото: последствия атаки по Краматорску (https://t.me/VadymFilashkin)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы массированно обстреляли Краматорск Донецкой области. За сутки в городе прогремели более 40 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Краматорской городской военной администрации (МВА) Александра Гончаренко и местные паблики.

Глава МВА отметил, что за сутки в городе прогремел 41 взрыв.

По данным местных пабликов, за минувшие сутки агрессор сутки установили абсолютный "рекорд" обстрелов по Краматорску. Всего за вечер прогремел 31 взрыв, а за весь день - 41.

Отмечается, что враг применил такое количество авиабомб, которого не было даже во время массированных атак по Константиновке.

"Краматорские РЭС" сообщили, что в городе частично отсутствует электроснабжение из-за аварийного отключения.

Обстрелы Краматорска

Напомним, вечером 22 августа, россияне массированно обстреляли Краматорск. В течение часа в городе прогремело более 30 взрывов.

Днем агрессор ударил по частному сектору города. В результате около десяти взрывов, пострадали три человека.

В ночь на 21 августа террористы сбросили на Краматорск фугасную авиабомбу. Повреждены жилые и офисные помещения, а также хозяйственная техника.

