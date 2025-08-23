Россияне нанесли по Краматорску 41 удар за сутки

Глава МВА отметил, что за сутки в городе прогремел 41 взрыв.

По данным местных пабликов, за минувшие сутки агрессор сутки установили абсолютный "рекорд" обстрелов по Краматорску. Всего за вечер прогремел 31 взрыв, а за весь день - 41.

Отмечается, что враг применил такое количество авиабомб, которого не было даже во время массированных атак по Константиновке.

"Краматорские РЭС" сообщили, что в городе частично отсутствует электроснабжение из-за аварийного отключения.