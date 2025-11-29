Через щільний туман до Покровська просочуються все більше росіян, - ДШВ

Сили оборони України продовжують стримувати ворога, однак туман ускладнює оборону Покровська в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу ДШВ.

"У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена. Щільний туман, який тримався над містом протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що туман обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника.

Росіяни у свою чергу намагаються використовувати погіршення видимості, щоб нарощувати сили, створювати укриття у забудовах та готувати умови для подальшого наступу.

"За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу", - пояснили військові.

Водночас підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ, попри несприятливі погодні умови, не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження російських груп.

"За 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 - поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях", - сказано у дописі.

Також у 7 корпусі ДШВ показали відео, наскільки складно виявляти та ліквідовувати противника.