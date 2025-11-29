Через щільний туман до Покровська просочуються все більше росіян, - ДШВ
Сили оборони України продовжують стримувати ворога, однак туман ускладнює оборону Покровська в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу ДШВ.
"У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена. Щільний туман, який тримався над містом протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що туман обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника.
Росіяни у свою чергу намагаються використовувати погіршення видимості, щоб нарощувати сили, створювати укриття у забудовах та готувати умови для подальшого наступу.
"За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу", - пояснили військові.
Водночас підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ, попри несприятливі погодні умови, не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження російських груп.
"За 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 - поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях", - сказано у дописі.
Також у 7 корпусі ДШВ показали відео, наскільки складно виявляти та ліквідовувати противника.
Нагадаємо, вчора речник 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев заявив, що росіяни зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. За його словами, ворог цілодобово штурмує позиції ЗСУ, але несе великі втрати.
Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 27 листопада, що українські військові протягом останнього тижня активно знищували росіян у Покровську. Від ворога зачищено більше третини міста.