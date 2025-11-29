ua en ru
Россияне завязнут в Покровске, как в Торецке и Часовом Яру, - командующий ДШВ

Украина, Покровск, Суббота 29 ноября 2025 22:58
Россияне завязнут в Покровске, как в Торецке и Часовом Яру, - командующий ДШВ Иллюстративное фото: битва за Покровск продолжается (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты несмотря на все свои попытки не смогут быстро захватить Покровск в Донецкой области. Они увязнут в боях за город, как это уже было в других случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ генерала Олега Апостола.

Апостол отметил, что по состоянию на сейчас Покровск держится. Со временем все может измениться, но сейчас в городе присутствуют украинские подразделения.

"ДШВ и штурмовые войска действуют в Покровске. И определенные районы (мы флаги вешать не будем), но определенные районы уже под нами есть. И я думаю, что не уже не будет такого... не скоро будет такое, чтобы противник отрапортовал, что скоро возьмет Покровск", - отметил он.

Апостол считает, что россияне вынуждены будут увязнуть в тяжелых и долгих боях за Покровск, захватить город они смогут не скоро, если смогут вообще. Так же, по аналогии, было с Торецком и Часовым Яром. Первый держался полтора года, Часов Яр держится до сих пор. Оба города россияне планировали захватить быстро, но у них ничего не получилось.

Отметим, в ДШВ утром 29 ноября отмечали, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага, однако туман усложняет оборону Покровска. Под прикрытием тумана россияне пытаются просачиваться в город.

Представитель 7 корпуса ДШВ Сергей Окишев 28 ноября заявил, что россияне сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. По его словам, враг круглосуточно штурмует позиции ВСУ, но несет большие потери.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 27 ноября, что украинские военные в течение последней недели активно уничтожали россиян в Покровске. От врага зачищено более трети города.

