Росіяни завʼязли в боях і взялися за пропаганду. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Покровську

У російських окупантів не виходить взяти Покровськ під свій контроль. Тому ворог посилив пропаганду і поширює фейки про ситуацію в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram .

"Ворог завʼязнув у міських боях за Покровськ і не може захопити місто за допомогою зброї. Тому противник намагається посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулюючи вигадками про нібито "захоплення Покровська", - розповіли військові.

Вони зазначили, що ситуація в районі Покровська залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину міста. При цьому українські захисники тримають оборону і стримують наступ ворога.

На окремих ділянках окупанти намагаються діяти біля логістичних шляхів.

"Однак у цих зонах швидкість ліквідації ворога - вища за швидкість його переміщення", - додали в 7 корпусі ДШВ.

Логістика українських воїнів залишається ускладненою, але функціонує. Триває операція з розширення логістичних коридорів.

Також українським захисникам, незважаючи на інтенсивні бої, упродовж останнього тижня вдалося провести кілька ротацій особового складу.

Військові звернули увагу, що до оборони Покровської агломерації залучають Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, Сили спецоперацій, Сили безпілотних систем, СБУ, Нацгвардію, Нацполіцію.