Росіяни завʼязли в боях і взялися за пропаганду. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Покровську
У російських окупантів не виходить взяти Покровськ під свій контроль. Тому ворог посилив пропаганду і поширює фейки про ситуацію в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram.
"Ворог завʼязнув у міських боях за Покровськ і не може захопити місто за допомогою зброї. Тому противник намагається посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулюючи вигадками про нібито "захоплення Покровська", - розповіли військові.
Вони зазначили, що ситуація в районі Покровська залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину міста. При цьому українські захисники тримають оборону і стримують наступ ворога.
На окремих ділянках окупанти намагаються діяти біля логістичних шляхів.
"Однак у цих зонах швидкість ліквідації ворога - вища за швидкість його переміщення", - додали в 7 корпусі ДШВ.
Логістика українських воїнів залишається ускладненою, але функціонує. Триває операція з розширення логістичних коридорів.
Також українським захисникам, незважаючи на інтенсивні бої, упродовж останнього тижня вдалося провести кілька ротацій особового складу.
Військові звернули увагу, що до оборони Покровської агломерації залучають Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, Сили спецоперацій, Сили безпілотних систем, СБУ, Нацгвардію, Нацполіцію.
Фейки росіян про Покровськ
Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав один із пунктів управління російських військ.
Там йому доповіли, що окупанти "захопили" Покровськ і Вовчанськ.
Сьогодні, 3 грудня, спікер Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов зазначив у коментарі РБК-Україна, що українські воїни продовжують утримувати північну частину Покровська приблизно по лінії залізниці.
При цьому, за його словами, тривають активні дії для ліквідації ворожих солдатів.