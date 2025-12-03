ua en ru
Россияне увязли в боях и взялись за пропаганду. В ВСУ рассказали о ситуации в Покровске

Покровск, Среда 03 декабря 2025 17:27
Россияне увязли в боях и взялись за пропаганду. В ВСУ рассказали о ситуации в Покровске Иллюстративное фото: в Покровске продолжаются бои (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У российских оккупантов не получается взять Покровск под свой контроль. Поэтому враг усилил пропаганду и распространяет фейки о ситуации в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

"Враг увяз в городских боях за Покровск и не может захватить город с помощью оружия. Поэтому противник пытается усилить пропаганду и дезинформацию, манипулируя выдумками о якобы "захвате Покровска", - рассказали военные.

Они отметили, что ситуация в районе Покровска остается сложной. Враг активно штурмует северную часть города. При этом украинские защитники держат оборону и сдерживают наступление врага.

На отдельных участках оккупанты пытаются действовать возле логистических путей.

"Однако в этих зонах скорость ликвидации врага - выше скорости его перемещения", - добавили в 7 корпусе ДШВ.

Логистика украинских воинов остается усложненной, но функционирует. Продолжается операция по расширению логистических коридоров.

Также украинским защитникам, несмотря на интенсивные бои, в течение последней недели удалось провести несколько ротаций личного состава.

Военные обратили внимание, что к обороне Покровской агломерации привлекают Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, Силы спецопераций, Силы беспилотных систем, СБУ, Нацгвардия, Нацполиция.

Фейки россиян о Покровске

Напомним, 1 декабря стало известно, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил один из пунктов управления российских войск.

Там ему доложили, что оккупанты "захватили" Покровск и Волчанск.

Сегодня, 3 декабря, спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев отметил в комментарии РБК-Украина, что украинские воины продолжают удерживать северную часть Покровска примерно по линии железной дороги.

При этом, по его словам, продолжаются активные действия для ликвидации вражеских солдат.

