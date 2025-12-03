Россияне увязли в боях и взялись за пропаганду. В ВСУ рассказали о ситуации в Покровске
У российских оккупантов не получается взять Покровск под свой контроль. Поэтому враг усилил пропаганду и распространяет фейки о ситуации в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.
"Враг увяз в городских боях за Покровск и не может захватить город с помощью оружия. Поэтому противник пытается усилить пропаганду и дезинформацию, манипулируя выдумками о якобы "захвате Покровска", - рассказали военные.
Они отметили, что ситуация в районе Покровска остается сложной. Враг активно штурмует северную часть города. При этом украинские защитники держат оборону и сдерживают наступление врага.
На отдельных участках оккупанты пытаются действовать возле логистических путей.
"Однако в этих зонах скорость ликвидации врага - выше скорости его перемещения", - добавили в 7 корпусе ДШВ.
Логистика украинских воинов остается усложненной, но функционирует. Продолжается операция по расширению логистических коридоров.
Также украинским защитникам, несмотря на интенсивные бои, в течение последней недели удалось провести несколько ротаций личного состава.
Военные обратили внимание, что к обороне Покровской агломерации привлекают Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, Силы спецопераций, Силы беспилотных систем, СБУ, Нацгвардия, Нацполиция.
Фейки россиян о Покровске
Напомним, 1 декабря стало известно, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил один из пунктов управления российских войск.
Там ему доложили, что оккупанты "захватили" Покровск и Волчанск.
Сегодня, 3 декабря, спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев отметил в комментарии РБК-Украина, что украинские воины продолжают удерживать северную часть Покровска примерно по линии железной дороги.
При этом, по его словам, продолжаются активные действия для ликвидации вражеских солдат.