Росіяни запустили по Україні "Калібри": де загроза ударів

Фото: ракети зафіксовано мінімум у двох областях (скриншот з відео)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни зранку, 19 листопада, запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Наразі перші ворожі цілі вже фіксують над територією нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі моніторингові канали писали, що росіяни вивели в Чорне море носії "Калібрів". Наразі менше години тому була інформація, що ворог здійснив пуск ракет. Наразі ці дані офіційно підтвердили у Повітряних силах.

За даними військових, у проміжку з 05:00 до 05:10 ракети фіксувалися у Херсонській та Миколаївській областях. Останні тримають курс на Одеську область.

Оновлено о 05:19

Повітряні сили ЗСУ написали, що ворожі ракети були на межі Одеської та Миколаївської областей. Після цього ракети фіксувалися на півночі Одещини і тримали курс на Вінницьку область.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується вже майже по всій території України.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі у багатьох областях України фіксуються ворожі дрони. Зокрема, ворог атакував безпілотниками Харків, внаслідок чого в місті виникли пожежі, руйнування та відомо про десятки постраждалих людей.

Окрім того, нещодавно Повітряні сили ЗСУ написали, що зафіксували активність 6-ти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони піднялись у небо з аеродрому "Оленья".

Також додамо, що кілька годин тому, коли у Києві оголосили повітряну тривогу, була інформація про загрозу балістики. Після цього військові фіксували швидкісні цілі, але наразі досі так і не було інформації про відбій балістичної загрози.

