Росіяни запустили по Україні "Калібри": де загроза ударів

Цієї ночі моніторингові канали писали, що росіяни вивели в Чорне море носії "Калібрів". Наразі менше години тому була інформація, що ворог здійснив пуск ракет. Наразі ці дані офіційно підтвердили у Повітряних силах.

За даними військових, у проміжку з 05:00 до 05:10 ракети фіксувалися у Херсонській та Миколаївській областях. Останні тримають курс на Одеську область.

Оновлено о 05:19

Повітряні сили ЗСУ написали, що ворожі ракети були на межі Одеської та Миколаївської областей. Після цього ракети фіксувалися на півночі Одещини і тримали курс на Вінницьку область.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується вже майже по всій території України.