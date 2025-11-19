Россияне запустили по Украине "Калибры": где угроза ударов

Россияне утром, 19 ноября, запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Сейчас первые вражеские цели уже фиксируют над территорией нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью мониторинговые каналы писали, что россияне вывели в Черное море носители "Калибров". Сейчас меньше часа назад была информация, что враг осуществил пуск ракет. Сейчас эти данные официально подтвердили в Воздушных силах.
По данным военных, в промежутке с 05:00 до 05:10 ракеты фиксировались в Херсонской и Николаевской областях. Последние держат курс на Одесскую область.
Обновлено в 05:19
Воздушные силы ВСУ написали, что вражеские ракеты были на границе Одесской и Николаевской областей. После этого ракеты фиксировались на севере Одесской области и держали курс на Винницкую область.
По состоянию на 05:14 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается уже почти по всей территории Украины.
Напомним, что этой ночью во многих областях Украины фиксируются вражеские дроны. В частности, враг атаковал беспилотниками Харьков, в результате чего в городе возникли пожары, разрушения и известно о десятках пострадавших людей.
Кроме того, недавно Воздушные силы ВСУ написали, что зафиксировали активность 6-ти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они поднялись в небо с аэродрома "Оленья".
Также добавим, что несколько часов назад, когда в Киеве объявили воздушную тревогу, была информация об угрозе баллистики. После этого военные фиксировали скоростные цели, но пока до сих пор так и не было информации об отбое баллистической угрозы.