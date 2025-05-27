ua en ru
Вт, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: де загроза ударів

Вівторок 27 травня 2025 00:48
UA EN RU
Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: де загроза ударів Фото: армія РФ знову атакує Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на вівторок, 27 травня, російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

За даними військових, о 00:30 ворожі безпілотники рухалися:

  • група на сході Харківської області курсом на захід;
  • група на півночі Харківської області курсом на південь;
  • нова група на сході Донецької області курсом на Харківську область;
  • на межі Полтавської та Харківської областей курсом на захід.

Станом на 01:03 російські дрони рухалися:

  • нова група на сході Сумської області курсом на північ;
  • у Харківській області курсом на південь;
  • на сході Дніпропетровської області курсом на південний захід.

У Сумах з 00:50 по 01:00 пролунала серія вибухів.

Станом на 01:32 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; по Україні: де загроза ударів

Повітряні атаки РФ

У ніч на понеділок, 26 травня, російські військові знову, як і в ніч на 24 та 25 травня, атакували Україну з повітря.

Агресор масовано обстріляв країну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та випустив по країні понад 300 ударних "Шахедів".

Експерт Валерій Клочок таку поведінка Володимира Путіна пов'язав з позицією президента США Дональда Трампа.

Більш детально про причини масованих ударів та прогноз щодо майбутнього розвитку подій, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
NEWS
Масовані атаки РФ триватимуть? Що чекає Україну найближчими місяцями
Масовані атаки РФ триватимуть? Що чекає Україну найближчими місяцями
DAILY
Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН