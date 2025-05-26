Зухвалість Путіна зростає через позицію Трампа, - експерт

"Саме позиція Трампа обумовила сьогодні таку зухвалість Путіна. Якби Путін розумів, що він отримує достойну відповідь, ну, наприклад, він завдав удару, відразу до України приїхали умовні ракети Tomahawk, ну, не Tomahawk, звісно, американська зброя, і у відповідь там знищено склади тощо. Так, як свого часу в Брянській області ми знищили склад, що землетрус був ледь там чи не під Москвою, без перебільшення. Оце була б відповідь достойна. У Кремлі зрозуміли, що такого не буде", - сказав Клочок.

Він зазначив, що і Європа мовчить, тому що зайняла таку позицію.

"Ми ж дотиснули Путіна до того, що ми не погодилися на перемир'я, ми воюємо далі, але в переговорах. Значить ми можемо домогтися всього. Це Трамп сказав, що він проти того, щоб передавали ті території, які не контролює Росія. Мається на увазі Херсонська та Запорізька області. А ми думаємо по-іншому. Давайте вгатимо, розумієте?", - додав експерт.

За його словами, це не агонія, а холоднокровний розрахунок йти далі.

"На сьогодні я схиляюся, і не просто схиляюся до думки, а і наш аналіз центру, моїх колег і так далі засвідчує про те, що на Росії немає достатніх спроможності військової та механічної, щоб досягати величезних успіхів на фронті. Оскільки допомога Заходу надходить, паритету, звісно, як такого то нема, але враховуючи те, що Україна в глухій обороні вже два роки, 2023 року, то досягти успіху Росія не зможе", - зазначив Клочко.

Він наголосив, що РФ готова витрачати величезні людські ресурси, а також певний час воювати за підтримки Китаю, тому що КНР - це визначальний фактор у війні Росії проти України навіть ще більш визначальний, ніж Корея.

Водночас експерт погоджується з тим, що потенціал Росії небезмежний - він рано чи пізно закінчиться.

"Але в нинішній ситуації абсолютно логічно, маючи перевагу, все-таки на полі бої та здобуваючи деякі перемоги, відтягувати переговори якомога далі. Ніколи сторона, яка має перевагу, не сяде за стіл переговорів.Ну, це класика війни. Чому вирішили, що вони будуть швидко сідати. Їм треба створити умови, щоб вони сіли", - додав Клочко.

Тому, за словами експерта, треба розуміти, що на цю хвилину Путін займається затягуванням переговорів. Він "демонструє готовність колись зупинитися, але треба його зупинити".

"От коли буде зупинка, коли він впреться і навіть на певних ділянках він почне відходити назад, ми тоді виходимо, говоримо, дивись, готуємо припиняти вогонь 1,2,3. Репарації, санкції зберігаються, депутінізація РФ, тоді ми можемо говорити про припинення вогню. Якщо у нас буде перевага, бо тоді ми зможемо диктувати умови, бо на даному етапі це складно. Ми можемо висловлювати бажання, що вони мають вийти на кордони 1991 року, але РФ на це не погодиться. Має бути здійснений відповідний тиск на неї. Я відтак і сподіваюся, що далекобійна зброя, санкції, це все має бути ухвалюватися незалежно від того, яку позицію зараз займає РФ", - зазначив Клочко.