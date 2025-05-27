Россияне запустили "Шахеды" по Украине: где риск ударов
В ночь на вторник, 27 мая, российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
По данным военных, в 00:30 вражеские беспилотники двигались:
- группа на востоке Харьковской области курсом на запад;
- группа на севере Харьковской области курсом на юг;
- новая группа на востоке Донецкой области курсом на Харьковскую область;
- на границе Полтавской и Харьковской областей курсом на запад.
По состоянию на 01:03 российские дроны двигались:
- новая группа на востоке Сумской области курсом на север;
- в Харьковской области курсом на юг;
- на востоке Днепропетровской области курсом на юго-запад.
В Сумах за последние 10 минут прозвучала серия взрывов.
По состоянию на 00:49 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки РФ
В ночь на понедельник, 26 мая, российские военные снова, как и в ночь на 24 и 25 мая, атаковали Украину с воздуха.
Агрессор массированно обстрелял страну крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и выпустил по стране более 300 ударных "Шахедов".
Эксперт Валерий Клочок такое поведение Владимира Путина связал с позицией президента США Дональда Трампа.
Более подробно о причинах массированных ударов и прогноз касательно будущего развития событий, - читайте в авторском материале РБК-Украина.
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