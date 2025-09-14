UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Фото: Україна знову під атакою російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія РФ запустила в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.

Станом на 22:03 ворожі безпілотники рухалися:

  • у центральній та південній частині Чернігівської області, постійно змінюючи курс;
  • у західній частині Сумської області південно-західним курсом.

Станом на 23:02 російські "Шахеди" були виявлені:

  • на заході Харківської області, курсом на Полтавську область;
  • в центральній частині Чернігівської області, постійно змінюючи курс;
  • у центральній частині Полтавської області, курс південно-західний.

О 23:19 ворожі дрони рухалися східніше Полтави, курсом на південь.

Моніторингові пабліки повідомляють про пуск "Шахедів" з 3-4 напрямків.

Станом на 23:52 ворожі дрони рухалися:

  • у східній частині Харківської області, курс західний/південно-західний;
  • в північній частині Полтавської області, курс західний;
  • у східній частині Сумської області, курс південний;
  • в східній частині Чернігівської області, постійно змінюють курс.

Станом на 00:27 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні атаки Росії

Минулої ночі російський агресор обстріляв Україну 58 дронами і балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23.

Сили ППО знищили 52 ворожі дрони, однак було зафіксовано влучання ракети і низки безпілотників у трьох локаціях.

Вдень 14 вересня ворог багато годин атакував "Шахедами" Чернігівську область, зокрема місто Ніжин. У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики з північного сходу.

Ввечері 13 вересня у Київській області сталася детонація боєприпасів під час перевезення потягом військового вантажу.

Однак залізничники та рятувальники у стислі терміни відновили рух пошкодженою ділянкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів