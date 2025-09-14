Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Воздушные атаки России

Минувшей ночью российский агрессор обстрелял Украину 58 дронами и баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23.

Силы ПВО уничтожили 52 вражеских дрона, но было зафиксировано попадание ракеты и ряда беспилотников в трех локациях.

Днем 14 сентября враг много часов атаковал "Шахедами" Черниговскую область, в частности город Нежин. В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики с северо-востока.

Вечером 13 сентября в Киевской области произошла детонация боеприпасов при перевозке поездом военного груза.

Однако железнодорожники и спасатели в сжатые сроки восстановили движение по поврежденному участку.