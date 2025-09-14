Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Армия РФ запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
По состоянию на 22:03 вражеские беспилотники двигались:
По состоянию на 23:02 российские "Шахеды" были выявлены:
В 23:19 вражеские дроны двигались восточнее Полтавы, курсом на юг.
Мониторинговые паблики сообщают о пуске "Шахедов" одновременно с 3-4 направлений.
По состоянию на 23:52 вражеские дроны двигались:
По состоянию на 00:39 "Шахеды" двигались:
В 00:44 дроны в западной части Херсонской области изменили курс на северный/северо-западный.
По состоянию на 00:47 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Минувшей ночью российский агрессор обстрелял Украину 58 дронами и баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23.
Силы ПВО уничтожили 52 вражеских дрона, но было зафиксировано попадание ракеты и ряда беспилотников в трех локациях.
Днем 14 сентября враг много часов атаковал "Шахедами" Черниговскую область, в частности город Нежин. В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики с северо-востока.
Вечером 13 сентября в Киевской области произошла детонация боеприпасов при перевозке поездом военного груза.
Однако железнодорожники и спасатели в сжатые сроки восстановили движение по поврежденному участку.