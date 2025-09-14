RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Фото: Украина снова под атакой российских беспилотников (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия РФ запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

По состоянию на 22:03 вражеские беспилотники двигались:

  • в центральной и южной части Черниговской области, постоянно меняя курс;
  • в западной части Сумской области юго-западным курсом.

По состоянию на 23:02 российские "Шахеды" были выявлены:

  • на западе Харьковской области, курсом на Полтавскую область;
  • в центральной части Черниговской области, постоянно меняя курс;
  • в центральной части Полтавской области, курс юго-западный.

В 23:19 вражеские дроны двигались восточнее Полтавы, курсом на юг.

Мониторинговые паблики сообщают о пуске "Шахедов" одновременно с 3-4 направлений.

По состоянию на 23:52 вражеские дроны двигались:

  • в восточной части Харьковской области, курс западный/юго-западный;
  • в северной части Полтавской области, курс западный;
  • в восточной части Сумской области, курс южный;
  • в восточной части Черниговской области, постоянно меняют курс.

По состоянию на 00:39 "Шахеды" двигались:

  • в северной части Харьковской области, курс южный;
  • из Донецкой области, курсом на Днепропетровскую область;
  • на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный;
  • из Херсонской области, курсом на Николаевскую область.

В 00:44 дроны в западной части Херсонской области изменили курс на северный/северо-западный.

По состоянию на 00:47 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные атаки России

Минувшей ночью российский агрессор обстрелял Украину 58 дронами и баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23.

Силы ПВО уничтожили 52 вражеских дрона, но было зафиксировано попадание ракеты и ряда беспилотников в трех локациях.

Днем 14 сентября враг много часов атаковал "Шахедами" Черниговскую область, в частности город Нежин. В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики с северо-востока.

Вечером 13 сентября в Киевской области произошла детонация боеприпасов при перевозке поездом военного груза.

Однако железнодорожники и спасатели в сжатые сроки восстановили движение по поврежденному участку.

