UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Фото: Україну атакують російські ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, є загроза ударів.

Перша група ворожих безпілотників була зафіксована у повітряному просторі України близько 22:00. Вона рухалася у Сумській області в південному напрямку.

О 22:25 військові повідомили про рух групи ударних дронів на сході Дніпропетровської області курсом на Павлоград.

О 22:56 групи російських "Шахедів" рухалися:

  • на півночі, сході та півдні Сумської області у напрямку Полтавської області (вектор руху Полтава);
  • на сході (межа Дніпропетровської та Харківської областей), вектор руху північний захід (Полтава);
  • у Чернігівській області, курс південний та західний.

О 23:17 Повітряні сили повідомили про рух декількох груп дронів зі сходу та півночі у напрямку Кременчука.

Станом на 23:39 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні удари росіян

Вранці у понеділок, 18 серпня, загарбники вдарили балістичними ракетами по Запоріжжю.

Внаслідок атаки загинули троє, зазнали поранень понад 30 людей. Пошкоджені будинки, магазини та зупинка.

Ввечері у неділю, 17 серпня, росіяни вдарили балістикою по Сумах та пошкодили корпус Сумського державного університету (СумДУ).

Вночі ворог повторно атакував навчальний заклад ударними дронами. Один із корпусів університету був повністю зруйнований.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів