Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, є загроза ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перша група ворожих безпілотників була зафіксована у повітряному просторі України близько 22:00. Вона рухалася у Сумській області в південному напрямку.
О 22:25 військові повідомили про рух групи ударних дронів на сході Дніпропетровської області курсом на Павлоград.
О 22:56 групи російських "Шахедів" рухалися:
О 23:17 Повітряні сили повідомили про рух декількох груп дронів зі сходу та півночі у напрямку Кременчука.
Станом на 23:39 карта повітряних тривог України виглядала так:
Вранці у понеділок, 18 серпня, загарбники вдарили балістичними ракетами по Запоріжжю.
Внаслідок атаки загинули троє, зазнали поранень понад 30 людей. Пошкоджені будинки, магазини та зупинка.
Ввечері у неділю, 17 серпня, росіяни вдарили балістикою по Сумах та пошкодили корпус Сумського державного університету (СумДУ).
Вночі ворог повторно атакував навчальний заклад ударними дронами. Один із корпусів університету був повністю зруйнований.