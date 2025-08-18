У Запоріжжі пролунали вибухи: під ударом інфраструктура, є постраждалі

У Запорізькій області вранці 18 серпня пролунали вибухи. В регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Йому подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну. Поки не бачимо цього бажання (припинення вогню - ред.)", - заявив Єрмак.

Як зазначив керівник ОП Андрій Єрмак, російський диктатор Володимир Путін не хоче припиняти вогонь.

Тим часом в Офісі президента відреагували на балістичний удар по Запоріжжю.

До чотирьох людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Їм надається вся необхідна медична допомога, повідомив голова ОВА Федоров.

"Попередньо, є постраждалі. До медиків продовжують надходити повідомлення. Закликаю всіх знаходитись у безпечних місцях", - заявив він.

Через декілька хвилин голова ОВА уточнив, що є попередні дані про постраждалих.

"Росіяни завдали удари по Запоріжжю. Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста", - проінформував він.

Як повідомив Федоров, росіяни прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста.

За словами Федорова, у регіоні пролунали вибухи, а згодом зафіксовано і повторні. Очільник ОВА закликав мешканців залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги.

"УВАГА! Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - зазначив він.

Обстріл України 18 серпня

Вранці 18 серпня Харків знову зазнав масованої атаки дронами-камікадзе "Шахед". Напередодні ввечері росіяни вже били по місту балістичними ракетами. Один із ударів припав на Індустріальний район: у житлових будинках спалахнула масштабна пожежа.

Полум’я охопило кілька поверхів - з другого по четвертий в одному під’їзді та останній поверх в іншому. Вже відомо, що загинули щонайменше 5 людей, а постраждали понад 20 мешканців.

За останніми даними, п’ятеро мешканців вважаються зниклими.

Також сьогодні вночі під атакою ворожих безпілотників перебувала й Одеса. Ударні дрони атакували місто одночасно з кількох сторін.