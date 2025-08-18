RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Фото: Украину атакуют российские ударные дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, есть риск ударов.

Первая группа вражеских беспилотников была зафиксирована в воздушном пространстве Украины около 22:00. Она двигалась в Сумской области в южном направлении.

В 22:25 военные сообщили о движении группы ударных дронов на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.

В 22:56 группы российских "Шахедов" двигались:

  • на севере, востоке и юге Сумской области в направлении Полтавской области (вектор движения Полтава);
  • на востоке (граница Днепропетровской и Харьковской областей), вектор движения северо-запад (Полтава);
  • в Черниговской области, курс южный и западный.

В 23:17 Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп дронов с востока и севера в направлении Кременчуга.

По состоянию на 23:22 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные удары россиян

Утром в понедельник, 18 августа, захватчики ударили баллистическими ракетами по Запорожью.

В результате атаки погибли трое, получили ранения более 30 людей. Повреждены дома, магазины и остановка.

Вечером в воскресенье, 17 августа, россияне ударили баллистикой по Сумах и повредили корпус Сумского государственного университета (СумГУ).

Ночью враг повторно атаковал учебное заведение ударными дронами. Один из корпусов университета был полностью разрушен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дронов