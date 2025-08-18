Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Первая группа вражеских беспилотников была зафиксирована в воздушном пространстве Украины около 22:00. Она двигалась в Сумской области в южном направлении.

В 22:25 военные сообщили о движении группы ударных дронов на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.

В 22:56 группы российских "Шахедов" двигались:

на севере, востоке и юге Сумской области в направлении Полтавской области (вектор движения Полтава);

на востоке (граница Днепропетровской и Харьковской областей), вектор движения северо-запад (Полтава);

в Черниговской области, курс южный и западный.

В 23:17 Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп дронов с востока и севера в направлении Кременчуга.

По состоянию на 23:22 карта воздушных тревог Украины выглядела так: