У Запоріжжі знову зросла кількість поранених внаслідок цинічного удару РФ

Фото: у Запоріжжі знову зросла кількість поранених (t.me/dsns_telegram)

У Запоріжжі знову зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару 18 серпня. Поранення отримали 33 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"33 поранених внаслідок ранішньої ворожої атаки по Запоріжжю. Люди продовжують звертатись за допомогою", - зазначив він. Як відомо, внаслідок ракетного удару три людини загинули. За словами Федорова, внаслідок атаки пошкоджені 11 багатоквартирних будинків і 10 будинків приватного сектору, пошкоджені та зруйновані нежитлові будівлі. На місці влучань завершені пошуково-рятувальні роботи, проте продовжують працювати комунальники.