ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Запоріжжі знову зросла кількість поранених внаслідок цинічного удару РФ

Запоріжжя, Понеділок 18 серпня 2025 20:35
UA EN RU
У Запоріжжі знову зросла кількість поранених внаслідок цинічного удару РФ Фото: у Запоріжжі знову зросла кількість поранених (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Запоріжжі знову зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару 18 серпня. Поранення отримали 33 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"33 поранених внаслідок ранішньої ворожої атаки по Запоріжжю. Люди продовжують звертатись за допомогою", - зазначив він.

Як відомо, внаслідок ракетного удару три людини загинули.

За словами Федорова, внаслідок атаки пошкоджені 11 багатоквартирних будинків і 10 будинків приватного сектору, пошкоджені та зруйновані нежитлові будівлі.

На місці влучань завершені пошуково-рятувальні роботи, проте продовжують працювати комунальники.

Удар по Запоріжжю

Вранці 18 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя. Росія завдала удару двома балістичними ракетами типу "Іскандер".

Як повідомляв Федоров, багато поранених перебувають у важкому стані. Серед постраждалих - 17-річний хлопець.

Внаслідок ударів зайнялися зупинка громадського транспорту й магазини, пошкоджено маршрутне таксі, довколишні будинки та цех підприємства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні Ракетний удар Ракетна атака
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія