Росіяни запустили нові групи "Шахедів": де загроза удару

О 23:36 військові повідомили про рух "Шахедів" із Сумської в напрямку Полтавської області.

Також нова група дронів із Курської області рухається в напрямку Сум.

До того ж, БпЛА виявлені у Харківській області, продовжують рух на південь.

О 0:14 "Шахеди" виявлені у Сумській області, продовжують курс на південний захід.

Безпілотники у Полтавській області рухаються в напрямку Миргорода та Полтави.

"Шахеди" рухаються з Харківської у напрямку Дніпропетровської області.

О 1:06 Повітряні сили повідомили про нову групу "Шахедів" на півночі Сумської області, рухається курсом на південь.

Також помічені БпЛА на півдні Сумської області курсом на захід.

До того ж, "Шахеди" на півночі, півдні, у центрі Полтавської області, рухаються у напрямку Черкаської області.

Дрони на межі Полтавської та Дніпропетровської областей, рухаються курсом на південний захід.

Наразі мапа повітряних тривог України виглядає так: