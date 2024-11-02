Россияне запустили новые группы "Шахедов": где угроза удара

В 23:36 военные сообщили о движении "Шахедов" из Сумской в направлении Полтавской области.

Также новая группа дронов из Курской области движется в направлении Сум.

К тому же, БпЛА обнаружены в Харьковской области, продолжают движение на юг.

В 0:14 "Шахеды" обнаружены в Сумской области, продолжают курс на юго-запад.

Беспилотники в Полтавской области движутся в направлении Миргорода и Полтавы.

"Шахеды" движутся из Харьковской в направлении Днепропетровской области.

В 1:06 Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов" на севере Сумской области, движется курсом на юг.

Также замечены БпЛА на юге Сумской области курсом на запад.

К тому же, "Шахеды" на севере, юге, в центре Полтавской области, движутся в направлении Черкасской области.

Дроны на границе Полтавской и Днепропетровской областей, движутся курсом на юго-запад.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так: