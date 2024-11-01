У поліції розповіли, чим РФ била по Харкову. Уточнено наслідки обстрілу (відео, фото)

Для обстрілу Харкова у п'ятницю, 1 листопада, російські окупанти застосували зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400. Внаслідок ворожої атаки у місті зросла кількість постраждалих до 40 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України ( МВС ) та Харківську обласну прокуратуру .

"Встановлено, що ворог вдарив ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських", - йдеться в заяві міністерства.

В облпрокуратурі уточнили, що за даними станом на 22:30, кількість постраждалих через ракетний удар по Харкову збільшилася до 40 осіб, серед них: 30 працівників поліції, рятувальник та дев'ять цивільних людей.

Зазначається, що на місці влучання у Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи, в МВС додали, що слідчі та криміналісти документують злочин російських окупантів.

Також у міністерстві уточнили, що 43-річний полковник поліції Андрій Матвієнко, який загинув внаслідок цього обстрілу, отримав тяжкі осколкові та вибухові поранення, які стали фатальними.

Полковник поліції Андрій Матвієнко загинув у Харкову внаслідок російського ракетного обстрілу (фото: t.me/mvs_ukraine)

Він був заступником начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Що ще відомо про наслідки

Також у поліції та Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) оприлюднили фото та відео наслідків російського ракетного удару по Харкову 1 листопада.

У ДСНС розповіли, що внаслідок удару російських терористів по Харкову одне з влучань було у двоповерховий житловий будинок, який був повністю зруйнований.

"Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі та авто", - передали надзвичайники.

Також у ДСНС поінформували, що рятувальники ліквідували 2 осередки займання на площі 20 "квадратів".

Ракетний обстріл Харкова 1 листопада

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю 1 листопада у Харкові пролунали вибухи на тлі повідомлень Повітряних сил про російський ракетний запуск.

Після цього голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що російські окупанти вдарили балістичною ракетою по житловому приватному будинку у Харкові.

Пізніше глава Нацполіції Іван Виговський розповів, що ворог завдав ракетного удару по місцю дислокації поліції у Харкові. Він поінформував, що загинув один поліцейський, і ще 30 осіб - постраждали.