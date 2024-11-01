Україну знову атакують російські "Шахеди": де є загроза ударів

Російські окупанти сьогодні в черговий раз запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У кількох областях вже оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Ще одна група "Шахедів" на півночі Сумщини йде курсом на південь.

За даними військових наразі нова група "Шахедів" випущена з Бєлгородської області, РФ прямує на південь Сумської області. Курс - західний.

Повітряні атаки

Нагадаємо, раніше сьогодні російські терористи вже атакували житловий будинок у Харкові.

А вночі російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами та донами. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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