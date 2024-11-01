ua en ru
Пт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумах російський "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку: є поранені

Суми , П'ятниця 01 листопада 2024 21:36
UA EN RU
У Сумах російський "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку: є поранені Фото: у Сумах російський "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівк (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Сумах під час російської атаки ввечері 1 листопада один з "Шахедів" влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Наразі відомо про п'ятьох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство "Кордон.Медіа".

Як повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку у Ковпаківському районі міста. У квартирах вибиті вікна та двері. Є пошкоджені автівки.

Наразі інформації про жертв немає, щонайменше п'ятеро поранених людей в лікарні.

Окрім того, у Сумській філії "Газмережі" повідомили, що внаслідок атаки без газу залишилися 173 споживачі - мешканці двох багатоповерхівок.

Фото: наслідки удару "Шахеда" у Сумах (Кордон.Медіа)


Як повідомили в Офісі генерального прокурора, за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: наслідки удару по дев'ятиповерхівці у Сумах (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 1 листопада, у Сумах лунав вибух.

Військові повідомили, що ворожі "Шахеди" пішли з півночі та сходу у напрямку Сум. Повітряна тривога в області була оголошена за годину до вибуху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Окупанти вдарили по місцю дислокації поліції у Харкові: є загиблий та багато постраждалих
Окупанти вдарили по місцю дислокації поліції у Харкові: є загиблий та багато постраждалих
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті