У Сумах російський "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку: є поранені
У Сумах під час російської атаки ввечері 1 листопада один з "Шахедів" влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Наразі відомо про п'ятьох поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство "Кордон.Медіа".
Як повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку у Ковпаківському районі міста. У квартирах вибиті вікна та двері. Є пошкоджені автівки.
Наразі інформації про жертв немає, щонайменше п'ятеро поранених людей в лікарні.
Окрім того, у Сумській філії "Газмережі" повідомили, що внаслідок атаки без газу залишилися 173 споживачі - мешканці двох багатоповерхівок.
Фото: наслідки удару "Шахеда" у Сумах (Кордон.Медіа)
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: наслідки удару по дев'ятиповерхівці у Сумах (t.me/pgo_gov_ua)
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 1 листопада, у Сумах лунав вибух.
Військові повідомили, що ворожі "Шахеди" пішли з півночі та сходу у напрямку Сум. Повітряна тривога в області була оголошена за годину до вибуху.
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