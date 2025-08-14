ua en ru
Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Четвер 14 серпня 2025 01:20
Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів Фото: росіяни атакують Україну ударними дронами (Полтавська ОВА)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У кількох областях і районах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карта повітряних тривог України.

О 00:20 військові повідомили про групу ворожих дронів на заході Донецької області, рухаються курсом на північ.

О 01:00 ворожі безпілотники рухалися:

  • на заході Донецької області курсом на північно-західний напрямок.
  • на заході Сумської області, курсом на Чернігівську область.

О 01:37 російські "Шахеди" рухалися на півночі Сумської області курсом на південно-східний напрямок.

Також повідомляється про загрозу застосування ударних дронів для міста Суми.

Станом на 01:53 карта повітряних тривог виглядала так:

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; в напрямку України: де ризик ударів

Повітряні удари Росії

Ввечері у вівторок, 12 серпня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по Кременчуку Полтавської області.

Вранці 13 серпня загарбники обстріляли з артилерії селище Чорнобаївка у Херсонській області. Внаслідок атаки знищено будинок і загинула місцева жителька, ще низку будинків пошкоджено.

Тим часом у Донецькій області через обстріли та активізацію бойових дій на фронті, розширено зоно примусової евакуації сімей з дітьми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

