Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У кількох областях і районах оголошено повітряну тривогу.

Станом на 01:53 карта повітряних тривог виглядала так:

Також повідомляється про загрозу застосування ударних дронів для міста Суми.

О 01:37 російські "Шахеди" рухалися на півночі Сумської області курсом на південно-східний напрямок.

О 00:20 військові повідомили про групу ворожих дронів на заході Донецької області, рухаються курсом на північ.

Повітряні удари Росії

Ввечері у вівторок, 12 серпня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по Кременчуку Полтавської області.

Вранці 13 серпня загарбники обстріляли з артилерії селище Чорнобаївка у Херсонській області. Внаслідок атаки знищено будинок і загинула місцева жителька, ще низку будинків пошкоджено.

Тим часом у Донецькій області через обстріли та активізацію бойових дій на фронті, розширено зоно примусової евакуації сімей з дітьми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.