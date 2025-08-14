Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Российские захватчики запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В нескольких областях и районах объявлена воздушная тревога.

В 00:20 военные сообщили о группе вражеских дронов на западе Донецкой области, движутся курсом на север. В 01:00 вражеские беспилотники двигались: на западе Донецкой области курсом на северо-западное направление.

на западе Сумской области, курсом на Черниговскую область. В 01:37 российские "Шахеды" двигались на севере Сумской области курсом на юго-восточное направление. Также сообщается об угрозе применения ударных дронов для города Сумы. По состоянию на 01:53 карта воздушных тревог выглядела так: