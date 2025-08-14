ua en ru
Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Четверг 14 августа 2025 01:20
Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов Фото: россияне атакуют Украину ударными дронами (Полтавская ОВА)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В нескольких областях и районах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карта воздушных тревог Украины.

В 00:20 военные сообщили о группе вражеских дронов на западе Донецкой области, движутся курсом на север.

В 01:00 вражеские беспилотники двигались:

  • на западе Донецкой области курсом на северо-западное направление.
  • на западе Сумской области, курсом на Черниговскую область.

В 01:37 российские "Шахеды" двигались на севере Сумской области курсом на юго-восточное направление.

Также сообщается об угрозе применения ударных дронов для города Сумы.

По состоянию на 01:53 карта воздушных тревог выглядела так:

Россияне запустили &quot;Шахеды&quot; в направлении Украины: где риск ударов

Воздушные удары России

Вечером во вторник, 12 августа, российские террористы ударили баллистическими ракетами по Кременчугу Полтавской области.

Утром 13 августа захватчики обстреляли из артиллерии поселок Чернобаевка в Херсонской области. В результате атаки уничтожен дом и погибла местная жительница, еще ряд домов повреждены.

Тем временем в Донецкой области из-за обстрелов и активизации боевых действий на фронте, расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

