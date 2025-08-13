ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Донецькій області розширили зону примусової евакуації: список населених пунктів

Донецька область, Середа 13 серпня 2025 15:33
UA EN RU
У Донецькій області розширили зону примусової евакуації: список населених пунктів Фото: у Донецькій області розширили зону примусової евакуації (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Донецькій області примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми зі ще 14 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За словами Філашкіна, обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб розпочинають з:

Білозерської громади:

  • міста Бiлозерське;
  • села Благодать;
  • села Бокове;
  • села Веселе Поле;
  • села Весна;
  • села Мирове;
  • села Нововодяне

Добропільської громади:

  • селища Свягогорiвка;
  • села Вiкторiвка;
  • села Bipiвка;
  • села Копанi;
  • села Нововiкторiвка;
  • села Новоукраїнка;
  • села Степи.

Зазначається, що відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області.

Всього у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.

Глава ОВА дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОВА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

"Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку", - наголосив Філашкін.

Евакуація в Донецькій області

Нагадаємо, лише наприкінці липня місцева влада на Донеччині вирішила розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми через погіршення безпекової ситуації.

Зокрема, евакуацію оголосили в місті Добропілля, а також низці населених пунктів. Тоді там перебувало понад 900 дітей.

Напочатку серпня у Донецькій області розширили примусову евакуацію ще на 19 населених пунктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Евакуація Війна в Україні
Новини
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія