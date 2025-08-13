У Донецькій області розширили зону примусової евакуації: список населених пунктів
У Донецькій області примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми зі ще 14 населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За словами Філашкіна, обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб розпочинають з:
Білозерської громади:
- міста Бiлозерське;
- села Благодать;
- села Бокове;
- села Веселе Поле;
- села Весна;
- села Мирове;
- села Нововодяне
Добропільської громади:
- селища Свягогорiвка;
- села Вiкторiвка;
- села Bipiвка;
- села Копанi;
- села Нововiкторiвка;
- села Новоукраїнка;
- села Степи.
Зазначається, що відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області.
Всього у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.
Глава ОВА дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОВА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.
"Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку", - наголосив Філашкін.
Евакуація в Донецькій області
Нагадаємо, лише наприкінці липня місцева влада на Донеччині вирішила розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми через погіршення безпекової ситуації.
Зокрема, евакуацію оголосили в місті Добропілля, а також низці населених пунктів. Тоді там перебувало понад 900 дітей.
Напочатку серпня у Донецькій області розширили примусову евакуацію ще на 19 населених пунктів.