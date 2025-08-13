У Донецькій області розширили зону примусової евакуації: список населених пунктів

У Донецькій області примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми зі ще 14 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За словами Філашкіна, обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб розпочинають з:

Білозерської громади:

міста Бiлозерське;

села Благодать;

села Бокове;

села Веселе Поле;

села Весна;

села Мирове;

села Нововодяне

Добропільської громади:

селища Свягогорiвка;

села Вiкторiвка;

села Bipiвка;

села Копанi;

села Нововiкторiвка;

села Новоукраїнка;

села Степи.

Зазначається, що відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області.

Всього у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.

Глава ОВА дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОВА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

"Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку", - наголосив Філашкін.