В РФ проблеми з забезпеченням. Мобілізованих одягають в цивільне, - Генштаб
Мобілізація в РФ триває попри проблеми із матеріальним забезпеченням. Вже зафіксовані випадки, що росіян на окупованих територіях України одягають в цивільне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Генштабу, частина мобілізованих прибули в місто Пологи Запорізької області. Особовий склад окупантів частково одягнений у цивільний одяг.
Нагадаємо, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.
Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.
Вже через кілька днів українські військові почали брати в полон перших призовників.
Вчора Путін спробував виправдати мобілізацію в РФ і назвав терміни її завершення.
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