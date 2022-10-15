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В РФ проблеми з забезпеченням. Мобілізованих одягають в цивільне, - Генштаб

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Субота 15 жовтня 2022 19:10
В РФ проблеми з забезпеченням. Мобілізованих одягають в цивільне, - Генштаб Фото: В РФ проблеми з забезпеченням. Мобілізованих одягають в цивільне (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Мобілізація в РФ триває попри проблеми із матеріальним забезпеченням. Вже зафіксовані випадки, що росіян на окупованих територіях України одягають в цивільне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, частина мобілізованих прибули в місто Пологи Запорізької області. Особовий склад окупантів частково одягнений у цивільний одяг.

Нагадаємо, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.

Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.

Вже через кілька днів українські військові почали брати в полон перших призовників.

Вчора Путін спробував виправдати мобілізацію в РФ і назвав терміни її завершення.

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