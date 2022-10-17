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ЗСУ завдали точкових ударів по позиціях росіян під Запоріжжям: названо втрати

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Запоріжжя, Понеділок 17 жовтня 2022 19:28
ЗСУ завдали точкових ударів по позиціях росіян під Запоріжжям: названо втрати Фото: ЗСУ завдали точкових ударів по позиціях росіян у Запорізькій області (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Запорізькій області українські артилеристи точково вдарили по декількох позиціях окупантів. Знищено склад боєприпасів та поранено близько 100 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється", - зазначив він.

Зокрема, за словами Федорова, ЗСУ вдарили за наступними "адресами", де наразі дислокуються російські військові:

  • в Мелітополі Запорізької області поранено понад 40 окупантів;
  • у Бердянську знищено склад боєприпасів;
  • в населеному пункті Воскресенка - до 30 поранених загарбників;
  • у Василівці - до 25 поранених.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 320 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.

Зокрема, днями ЗСУ вразили 7 позицій окупантів у Запорізькій області, знищивши російську техніку, у тому числі чотири комплекси С-300 та живу силу ворога.

Нагадаємо, у неділю, 16 жовтня, мешканці Бердянська Запорізької області повідомляли про гучні вибухи поблизу міста. Вони були настільки потужними, що їх відчули навіть мешканці будинків на околиці міста.

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