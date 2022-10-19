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Били 7 годин поспіль. Через обстріл Оріхова поранення отримали 8 людей

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Запоріжжя, Середа 19 жовтня 2022 12:12
Били 7 годин поспіль. Через обстріл Оріхова поранення отримали 8 людей Фото: через обстріл Оріхова 19 жовтня поранення отримали 8 людей (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вночі середи, 19 жовтня, здійснили обстріл Оріхова Запорізької області, який тривав 7 годин поспіль. Поранення отримали 8 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"В наслідок ворожого обстрілу Оріхова сьогодні вночі вісім поранених цивільних жителів, - розповів він. - У людей поранення різного ступеню важкості, всіх ушпиталено".

За його словами, ворог застосував реактивні системи залпового вогню.

"Обстріл тривав майже сім годин. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро- та водопостачання. Профільні служби вже працюють над відновленням мереж", - додав Старух.

За даними голови регіону, місто Гуляйполе, своєю чергою, було обстріляне ракетами С-300.

"Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією постраждалих немає", - констатував він.

Як повідомлялось, вночі у середу, 19 жовтня, окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури в одному із селищ Запорізького району. На об'єкті виникла пожежа.

Також 19 жовтня російські окупанти в черговий раз обстріляли Енергодар Запорізької області. Місто частково залишилось без світла і води.

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