Били 7 годин поспіль. Через обстріл Оріхова поранення отримали 8 людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"В наслідок ворожого обстрілу Оріхова сьогодні вночі вісім поранених цивільних жителів, - розповів він. - У людей поранення різного ступеню важкості, всіх ушпиталено".

За його словами, ворог застосував реактивні системи залпового вогню.

"Обстріл тривав майже сім годин. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро- та водопостачання. Профільні служби вже працюють над відновленням мереж", - додав Старух.

За даними голови регіону, місто Гуляйполе, своєю чергою, було обстріляне ракетами С-300.

"Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією постраждалих немає", - констатував він.